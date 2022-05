Landslæge: Høj immunitet betyder ro på epidemien

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 05. maj 2022 - 14:07

April har været en stille måned hvad angår Covid-19 i Grønland. 40 personer har fået et positivt svar efter test med PCR i sundhedsvæsenet. I alt er 227 personer testet i samme måned, hvilket giver en positivprocent på 17,6.

Det oplyser landslæge Henrik L. Hansen, der samtidig fortæller, at der er ro på epidemien i Grønland.

- Kombinationen af det ret høje antal vaccinerede og god immunitet efter den omfattende smittespredning fra december 2021 til marts 2022 måned gør, at der næppe vil komme ny større udbrud i de kommende måneder. Pandemien er i Grønland således nået meget længere end mange andre steder i verden, siger Henrik L. Hansen til Sermitsiaq.AG.

Fra december 2021 til og med marts 2022 bragede Covid-epidemien afsted i landet, med daglige smittetal over 200, og flere indlagte med Covid-19 i starten af året.

To indlagte i april

Situationen her i dag er, at der fortsat er sporadisk smitte. Landslægen vurderer, at smitten primært bliver bragt ind af rejsende.

Ifølge tal fra landslægeembedet har to personer været indlagte med Covid-19 i april. Begge befinder sig i Nuuk. Der er ikke registreret dødsfald med corona, men dødsfaldene i april måned er dog ikke gennemgået af landslægeembedet endnu, oplyser Henrik L. Hansen.

Smitte i udlandet bekymrer

Selvom det ser fredeligt ud med Covid-smitte i Grønland, så har de grønlandske myndigheder endnu ikke sluppet tøjlerne helt. Landslægen fortæller, at myndighederne holder skarpt øje med udviklingen i udlandet.

-Det er desværre ikke så sandsynligt, at Covid-19 er et helt overstået kapitel. Det vil kunne komme på tale at tilbyde vaccination igen til efteråret, men det er for tidligt at konkludere om det nu, siger han.

I Kina er smittetallene med Covid-19 begyndt at stige igen i slutningen af april.

Antal vaccineredei landet: