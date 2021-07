Landslæge: For få bliver vaccineret

Merete Lindstrøm Torsdag, 01. juli 2021 - 08:30

Landslæge Henrik. L. Hansen roser, at store dele af befolkningen allerede har valgt at takke ja til vaccination mod Covid-19. Men det er ikke nok, slår han fast.

- Som det ser ud lige nu, vil vi ende med, at kun 55-57% af den samlede befolkning er fuldt vaccineret i slutningen af august måned. Kun ved at flere voksne lader sig vaccinere nu kan den andel øges og vi kan gå et mere sikkert efterår i møde. Der er specielt brug for, at de yngre voksne møder op og bliver vaccineret, siger han.

I går blev den sidste af de smittede her i landet raskmeldt, og Grønland er igen coronafri, mens smitten stiger andre steder.

Landslægen oplyser, at en ny og smitsom variant af corona lige nu spreder sig overalt i verden. Den er langt mere smitsom end de varianter, vi hidtil har kendt, og landslægen påpeger, at den også med stor sikkerhed vil komme her til landet hen på sommeren eller til efteråret.

- Den bedste måde vi kan sikre os på, er at flest muligt bliver vaccineret. Børnene kan ikke vaccineres. For at få en høj vaccinationsdækning er det helt afgørende, at alle voksne på 18 år og over lader sig vaccinere, siger Henrik L. Hansen.

Indtil nu er kun halvdelen af de mulige er blevet vaccineret i Qaqortoq, og det bekymrer landslægen.

Han oplyser, at der er mulighed for at blive vaccineret i byen igen i dag torsdag fra klokken 9-18, og han opfordrer alle til at benytte sig af tilbuddet.

