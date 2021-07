Landslægeembedet: Vi kan bryde smittekæden

Redaktionen Fredag, 16. juli 2021 - 14:59

Coronaen har vist sin uforudsigelighed, for der skulle gå mindre end et par døgn fra, der var nul smittede til hele 13 smittede, som ovenikøbet er spredt på det meste af vestkysten: Ilulissat (1), Sisimiut (6), Nuuk (1), Qaqortoq (3), Narsaq (1) og Narsarsuaq (1), skriver avisen Sermitsiaq.

Læge Paneeraq Noahsen fra landslægeembedet fortalte på tirsdagens pressemøde, at der ikke er tegn på sygdomsforløb hos de smittede, som har fået vaccine, mens de ikke-vaccinerede har varierende sygdomsforløb:

– Det er et tydeligt bevis for, at den bedste beskyttelse mod komplicerede forløb i tilfælde af smitte er, at man har valgt at lade sig vaccinere. Vi anbefaler derfor kraftigt, at alle bør tage imod tilbuddet om vaccinen. Det gælder især for dem, der i første omgang har valgt vaccinen fra, for vi er nu i gang med at tilbyde vaccinen igen i håb om, at langt de fleste vil lade sig vaccinere, fortæller Paneeraq Noahsen.

Vores adfærd er afgørende

Men er vi tæt på epidemi på landsplan, nu hvor smitten ikke kun koncentrerer sig om en enkelt by?

– Det er meget svært at sige noget om, hvordan smitten vil udvikle sig, for noget tyder på, at det er den meget smitsomme variant Delta, og vi er fuld i gang med at få udredt, om der er flere fra flyvningen tirsdag den 6. juli, ligesom vi har opfordret alle, der kan have været i tæt kontakt med de rejsende ved deres ankomst, til at lade sig teste.

