Landslægeembedet: Begræns besøg på sygehuse

Thomas Munk Veirum Mandag, 16. marts 2020 - 16:29

Kun de allernærmeste bør besøge patienter på landets sygehuse, sundhedsstationer og sundhedscentre. Og antallet af besøg bør begrænses.

Sådan lyder en ny anbefaling fra Landslægeembedet ifølge en kortfattet meddelelse fra Selvstyret.

Her til formiddag blev det første tilfælde af coronavirus konstateret her i landet, og den nye anbefaling kommer for at mindske risikoen for at besøgende bringer smitte med ny coronavirus ind i sygehuse, sundhedscentre og sundhedsstationer.

- Det er således en opfordring til pårørende og besøgende om at begrænse deres besøg på sygehuse, hedder det i meddelelsen fra Selvstyret.