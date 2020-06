Landslægeembedet: Der arbejdes stadig på adskillelse i Kangerlussuaq

Thomas Munk Veirum Fredag, 05. juni 2020 - 13:37

Det var en glad formand for Naalakkersuisut, der indledte et pressemøde om status på coronasituationen fredag middag:

- I går blev Grønland igen et land med nul smittede. Det er godt nyt her ti dage før, at genåbningen begynder, sagde Kim Kielsen.

I forbindelse med at flyvningerne til Danmark genoptages i større udstrækning har der været bekymring for, hvordan man undgår for tæt kontakt mellem rejsende i Kangerlussuaq.

Undersøger muligheder

Her fortalte Paneeraq Noahsen fra Landslægeembedet, at man stadig er ved at undersøge mulighederne:

- Adskillelsen af passagerer er stadig under udarbejdelse, sagde Paneeraq Noahsen.

I Danmark bliver der krav om, at passagerer fra den 15. juni skal bære mundbind i danske lufthavne. Den anbefaling ser dog ikke ud til at gælde her i landet:

- Det vigtigste er, at man holder afstand og nyse og hoste i albue. Vi anser det ikke for at være formålstjenstligt, sagde Paneeraq Noahsen.

Planer for taxfree drøftes

Paneeraq Noahsen blev også spurgt ind til, hvad man konkret vil gøre i den toldfri butik i Kangerlussuaq, hvor der kan være stor trængsel.

Men det kunne hun ikke sig noget mere konkret om:

- De handleplaner er drøftet indbyrdes, i forhold til ulemper og fordele, og de vil blive fremlagt, når de er klar, sagde hun.

Kim Kielsen supplerede med at henvise til de almindelige retningslinjer, om blandt andet at holde to meters afstand, hvilket forrretningerne også skal gøre opmærksom på.