Landslæge frygter stor smittespredning med omikron

Thomas Munk Veirum Søndag, 19. december 2021 - 15:12

Julestemningen er udfordret i Landslægeembedet, hvorfra Henrik L. Hansen følger udviklingen med den nye variant i coronavirus; omikron.



I øjeblikket spreder varianten sig med stor hast i Danmark, og den er også kommet til Færøerne. Netop Færøerne holder landslægen et skarpt øje med:



- Det centrale er, at vi ser en meget hurtig udvikling, som vi aldrig har set før. Den nye variant spreder sig overalt. Fredag kom seks fly til Færøerne, og der var smittede på alle sammen.



- De julerejsende, der kommer til Grønland i disse dage, vil tage varianten med sig. De vil nå at blive smittede, mellem at de er blevet testet og inden deres rejse, lyder den dystre forudsigelse fra landslægen.

Forventer betydelig smittespredning

Derfor er det afgørende, at de, der har fået tilbuddet, tager imod og bliver booster-vaccineret, siger han.

Hvem tilbydes booster-vaccine Alle på 40 år og ældre, som har fået 2. vaccination for minimum 4½ måned siden (140 dage) tilbydes en boostervaccination.

Ved vaccinationerne den 20. og 21. december 2021 skal man således have fået den 2. vaccination senest den 2. august 2021.

For at opfylde kriteriet skal man være født før 20. december 1981. Dukker der nogle op som er født op til en uge før tilbydes de vaccination.

Alle fra 18 til 39 år, som har fået 2. vaccination for minimum 5½ måned siden (165 dage) tilbydes en booster vaccination - det er dog kun meget få personer, der opfylder det kriterie i øjeblikket. Kilde: Landslægeembedet

- Vi må forvente betydelig smitte i Grønland henover julen, specielt i de større byder med mange indrejsende fra udlandet. Den eneste måde, man kan sikre sig på, er at være vaccineret, lyder det.



Ifølge landslægen vil spredningen af den nye variant efter al sandsynlighed betyde, at smitteopsporingen her i landet inden for kort tid delvist må kaste håndklædet i ringen.



- Vi kan ikke forvente at smitteopsporingen fuldt ud kan følge med. Det kan de allerede ikke på Færøerne, selvom de har et større setup, end vi har, siger landslægen og understreger:

På ret sikker grund

- Den eneste måde man som borger kan sikre sig er, at få booster-vaccinen. Vi kan ikke stoppe det her. Det viser de hidtidige erfaringer.

Landslægen understreger, at ikke-vaccinerede og dem, der kun er vaccineret én gang, også kan blive vaccineret ved booster-arrangementerne inden jul.

Det siger landslægen om mulige bivirkninger: Alle vacciner har bivirkninger, og det gælder også vaccinerne mod covid-19. Det er dog

ikke alle, som bliver ramt af bivirkninger.

Der vil mest være tale om milde bivirkninger, som hurtigt går over igen. Det kan være feber eller ømhed dér, hvor du er blevet stukket. Ved revaccination kan du opleve, at de almindelige bivirkninger bliver lidt værre, end ved dine tidligere vaccinationer.

Der kan opstå smerter og rødme på indstiksstedet. Der kan også opstå træthed, hovedpine, muskel- og ledsmerter, kulderystelser og let temperaturstigning.

I sjældne tilfælde kan opstå alvorligere allergiske reaktioner, vejrtrækningsbesvær, hududslæt og hævelser i ansigtet. Kilde: Landslægeembedet

(Spørgsmål) Først skulle man vaccineres to gange, og så skulle alt være godt. Nu er det tre. Er I på sikker grund med hensyn til vaccinerne?



- Man er på ret sikker grund forstået på den måde, at vi har ikke haft erfaringerne. Alle forudsigelser er baseret på skøn. Vi har ikke vidst, hvor lang tid vaccinerne ville være effektive.



- Desværre falder effekten hurtigere, end vi havde håbet på. Og det er grunden til, at man mange steder som i eksempelvis Danmark, USA og Europa har sagt, at vi må sætte tidligere ind med et booster-stik.

Kan ikke udelukke bivirkninger - men alternativ er værre

- Vi forhindrer ikke smittespredning, men det er veldokumenteret, at man sikres mod alovorlig sygdom.



(Spørgsmål) - Hvad vil du sige til folk, der er forbeholdne og måske har fået bivirkninger af tidligere vacciner?



- Man kan sige, at vi kan ikke udelukke, at man får bivirkninger efter tredje vaccination. Men alternativet er, at man kan blive alvorligt syg med corona, og derfor er anbefalingen meget meget klar, at dem, der får tilbuddet, bør også tage imod det, siger Henrik L. Hansen.



Landslægen henviser videre til, at det er juletid og sundhedsvæsenet vil få svært ved at følge med, hvis mange bliver syge. Det vil være ekstra uheldigt, da sundhedsvæsenet i Danmark også er belastet af et stigende antal coronapatienter.

Uheldigt med stor smitte i DK samtidig

- Vi må desværre gå væk fra hele vores tankegang om, at man ikke skulle have voldsom smittespredning her i Grønland samtidig med Danmark. Vi kan ikke forsinke spredning af smitten, siger Henrik L. Hansen.



I forhold til at bevare sit coronapas kan det også være en fordel ved at tage imod tilbuddet om et booster-stik. Det er nemlig det danske coronapas, der benyttes, og her er reglerne, at coronapasset udløber syv måneder efter andet stik. Passet bevares, hvis man får et tredje stik.



Ifølge landslægen er der tilstrækkeligt med vacciner til rådighed. Også til at de, som ikke er blevet vaccineret, kan komme i gang, hvis de skulle ønske det.