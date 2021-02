Landslæge forventer alle får tilbudt vaccine før Nationaldagen

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 18. februar 2021 - 10:34

Grønlands vaccinestrategi kører på skinner. Hvis alt går efter planen, og hvis leverancerne fra Danmark kommer i det tempo som nu, så kan befolkningen i Grønland forvente at få tilbudt vaccination mod coronavirus inden Nationaldagen.

Det oplyser landslæge Henrik L. Hansen til Sermitsiaq.AG.

- Det er ikke helt urealistisk, at vi kan vaccinere alle over 16 år op til Nationaldagen. Altså den 21. juni, fortæller Henrik L. Hansen.

Grønland får vacciner i samme hastighed som Danmark. Og mens Danmark forventer at have færdigvaccineret sin befolkning omkring den 1. juli, så forventer Grønland at nå i mål knap to uger før.

- Nu er leveringerne lidt mere stabilt. Nu forventer vi, at vi får leverancer fra vaccinefirmaerne efter planen, siger landslægen.

44.000 skal vaccineres

Ifølge landslægeembedet er der omkring 44.000 personer over 16 år i Grønland der vil blive tilbudt at blive vaccineret. Indtil videre er i alt 3.655 vaccineret én gang, mens 1187 har modtaget den anden vaccine.

Senest var det i Qeqertarsuatsiaat i går, hvor alle over 16 år blev tilbudt en coronavaccine.

Usikker fremtid

Landslæge Henrik L. Hansen fortæller, at der fortsat er for mange usikkerheder til at spå fremtiden.

- Ingen kan fortælle, hvordan det kommer til at se ud om fire måneder, når alle er vaccineret, siger han og begrunder:

- Der er stadig usikkerheder om de personer, der er vaccineret kan smitte andre og om vaccinen er dækkende mod nye varianter af coronavirus. For eksempel er den engelske variant i hastig fremdrift i Danmark og dermed kan udviklingen ændres betydeligt på sigt, siger han.