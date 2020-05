Landslæge om Aasiaat: Ingen udsat for unødig smitte

Thomas Munk Veirum Mandag, 25. maj 2020 - 11:06

På et pressemøde mandag formiddag fortalte landslæge Henrik L. Hansen i nærmere detaljer om det nye tilfælde af coronavirus i Aasiaat.

Ifølge landslægen er der styr på situationen og kun en minimal risiko for yderligere smittespredning:

- I Aasiaat har der hele tiden været styr på det. Ingen har været udsat for unødig smitte. Patienten er rejst herop torsdag. Men vi mener, det har udgjort en meget lille risiko. Måske slet ikke nogen, sagde Henrik L. Hansen.

Testet ​​​positiv ved ankomst

Landslægen fortalte, at borgeren var blevet testet negativ to gange inden afgang fra Danmark. Det var ved en test foretaget ved ankomsten til Grønland, at personen blev testet positiv.

Her fortalte landslægen, at det ikke er sædvane, at folk bliver testet ved ankomsten:

- Det er ikke sædvanlig procedure, at man bliver testet på ankomsttidspunktet, og jeg har ikke nogen forklaring på, hvorfor man har valgt at gøre det, lød det fra Henrik L. Hansen.

Lille risiko for smitte på fly

På pressemødet blev landslægen også spurgt til, om ikke der var risiko for yderligere smittespredning under flyveturen til Grønland torsdag.

Her fortalte landslægen, at der endnu ikke er dokumenteret til af smitte på fly, og risikoen derfor er lille:

- Indtil nu forelægger der ikke et eneste eksempel på smitte i fly. Man kan ikke udelukke, at det vil ske, men det er ikke noget, vi er voldsomt bekymrede over, med de informationer vi har fra videnskabens verden, sagde Henrik L. Hansen.

Muligvis mere adskillelse i Kangerlussuaq

Udover smitterisiko under selve turen, så kan passagererne også være tæt op af hinanden i terminalen i Kangerlussuaq, hvor passagerer fra Danmark bliver blandt med indenrigspassagererne.

Med hensyn til om myndighederne ville gøre mere for at forhindre kontakte og smitterisiko i terminalen, sagde landslægen, er det var svært:

- Vi har drøftet og undersøgt mulighederne for at adskille bedre i Kangerlussuaq. Men det er vanskeligt. Det, der virker, er, at vi skal holde afstand. Vi mener ikke, det er muligt rent praktisk at lave adskillelser i de forskellige lufthavne.

- Det handler om, at alle får det ind på ryggraden, at man skal holde afstand - også i forbindelse med transport, lød det fra Henrik L. Hansen.

Kim Kielsen fortalte dog, at der var politiske overvejelser om, hvordan, man kan lave mere adskillelse mellem passagererne i Kangerlussuaq:

- Vi arbejder på at lave mere adskillelse i Kangerlussuaq. For at holde afstand mellem folk, der kommer fra Danmark og andre rejsende, sagde Kielsen.

Uden betydning for genåbning

Landslægen og formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen (S) fortalte også, at smittetilfældet ikke umiddelbart får indflydelse på planen om genåbning 15. juni.

- Vi har handlet ud fra anbefalingerne, og vi har sagt, at vi åbner 15. juni. Vi har fået at vide, at retningslinjerne bliver overholdt med hensyn til tilfældet i Aasiasat. Derfor er der ikke noget, der taler imod, at vi holder fast i planen om genåbning, siger Kim Kielsen.

- I den her fase vil der komme smittede ind. Det tror jeg. Men vi er nu forberedt til at kunne håndtere det. Og derfor har vi indstillet, at vi kan gå videre med genåbningen, siger Henrik L. Hansen.

Kielsen til Aasiaat: I skal være trygge

Kim Kielsen sluttede pressemødet af med et budskab til borgerne i Aasiaat:

- I skal være trygge og rolige. Vi har regnet med, at der skulle komme smittede til landet. Der bliver holdt skarpt øje med, hvem vedkommende har haft kontakt med. Så lad os være rolige i den her situation.

- Der har ikke været smitte længe, men nu bliver vi mindet om, at corona stadig eksisterer. Derfor er det vigtigt at overholde anbefalingerne og passe på hinanden, sagde Kim Kielsen.