Landsindsamling gav 1,8 mio. kr.

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 05. februar 2019 - 14:44

Regnskabet for Landsindsamlingen 2018 er netop blevet offentliggjort, og det fremviser et overskud på 1.821.679,56 kroner. Beløbet er tilfredsstillende set i lyset af, at det er mere end 600.000 kroner højere i forhold til 2017-indsamlingen.

Det samlede bidrag fra gavmilde grønlændere og virksomheder løb op i knap 2,4 millioner kroner, viser opgørelse som Kræftens Bekæmpelse i Grønland har offentliggjort.

Tre poster skabte indtjeningen:

SMS-indsamling: 885.030 kr.

Virksomheder og private: 1.034.956,74 kr.

Lokale foreninger: 471.808,26

Udgifterne

Det flotte indsamlingsbeløb går ikke ubeskåret til kræftindsatsen. Det skyldes 12 forskellige udgiftsposter, der samlet set løb op i 570.115,44 kroner, hvilket svarer til 23,84 procent af de indsamlede midler. Heri ligger eksempelvis udgifter til hovedgevinsten: en bil til knap 140.000 kroner.

- Vi har et stort fokus på at holde omkostningerne nede. Vi bliver imidlertid nødt til at foretage nogle investeringer for at få et overskud hjem, oplyser Birte Nielsen, fungerende bestyrelsesformand i Kræftens Bekæmpelse i Grønland.

Der skal arbejdes benhårdt med at markedsføre indsamlingen, hvis pengene skal rulle den rigtige vej ned i pengekassen, og det er ikke gratis.

Mange frivillige sørgede for at samle penge ind med indsamlingsbøtter. Derimod fik tv-værterne honorarer for deres indsats, hvilket samlet set løb op i 33.000 kroner, ligesom public service stationen KNR fik 50.025 kroner for at transmittere eventen.

- At vi kun har en udgift til KNR på 50.025 kroner glæder os, da tv-stationen har store udgifter i forbindelse med live-transmissionen. Det samme gælder aftalen med Tele-Post, fortæller Birte Nielsen.

Se udgiftsposterne herunder:

Kilde: Kræftens Bekæmpelse i Grønland

Det er et dansk firma, der står som arrangør af den store event. Birte Nielsen oplyser, at bestyrelsen nu skal tage stilling til, om en grønlandsk virksomhed er i stand til at overtage opgaven.