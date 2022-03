Landsholdstrænere jagter talenter

Redaktionen Tirsdag, 15. marts 2022 - 10:32

Trænerteamet Morten Rutkjær og Nukannguaq Zeeb ønsker at have føling på talentmassen blandt grønlandske fodboldspillere bosiddende i Danmark.

Makkerparret har arrangeret en talentsamling og campus i Holbæk i Danmark den 6. marts, hvor over 20 unge mænd i alderen 14-21 år mødte op.

- Vi vil gerne bygge den grønlandske fodboldtrup op. Vi skal derfor se på, hvilke talenter vi har at gøre med. Og jeg er virkelig positivt overrasket over, hvor mange talenter, der mødte op, siger landstræner for herrelandsholdet i fodbold, Morten Rutkjær til Sermitsiaq.AG.

Han er begejstret over de fodboldsspilleres engagement. En del unge har taget turen fra Silkeborg og Viborg i Jylland til Holbæk i Sjælland, hvilket tager over tre timers kørsel.

- Under samlingen så vi flere unge med potentiale til at blive spillere i ungdomsholdene, men også unge, der har potentiale til at blive landsholdsspillere, siger Morten Rutkjær.

Grønland står for tur

Landstrænerteamet planlægger at holde talentsamling i Danmark to gange årligt for at holde kontakt til fodboldspillere, der er under uddannelse i Danmark eller af anden årsag har bosat sig i Danmark.

- Vi planlægger også at lave talentsamlinger i flere byer i Grønland. Vi har ikke sat datoer til samlingerne, men vi har en interesse i at se, hvilke spillere, der er i Grønland, siger Morten Rutkjær.

- Ved sådan en samling giver det os en mulighed for at holde øje med, hvad de er for en vifte af spillere vi har at gøre godt med. Det giver os en fingerpeg om, hvilke spillere vi skal holde øje med, siger han.