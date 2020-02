Landsholdsprofil: VM-drøm fik mig til Danmark

Nukappiaaluk Hansen Søndag, 16. februar 2020 - 13:11

- Det er rigtig koldt her i Nuuk. Men selvfølgelig er det dejligt at være tilbage her i Nuuk.

Det siger håndboldspilleren Lykke Frank Hansen til Sermitsiaq.AG, der i august skiftede fra GSS til Jakob Larsens Nykøbing Falster Håndbold. Hun er i Nuuk i forbindelse med landsholdssamlingen, der foregår i disse dage i Nuuk.

- Det er meget tydeligt, at de andre spillere har fået en ny gejst. Alle kæmper til træning, træningen tages mere seriøst, og det har højnet niveauet under træningerne. Der var få fejl under vores første træning, så det er rigtigt godt, siger Lykke Frank Hansen.

Tålmodighed

Hun er meget glad for at have fået muligheden for at skifte til den danske klub.

- Det har selvfølgelig været hårdt til tider, men hårdt på den gode måde. Vi træner op til fire gange om ugen i Danmark, derudover er der træninger på fitnesscentret, og så spiller vi kampe. Når jeg ikke havde fået spilletid på førsteholdet, spiller jeg på klubbens andethold. Så vi har rigtig få pauser, fortæller den 32-årige spiller.

- Hvad har du fået ud af at spille i Danmark?

- Rigtig mange ting, men jeg vil sige, at det med at have tålmodighed, både inde og udenfor banen. Spillemæssigt, så er det meget vigtig at have tålmodighed under angrebet. Man skal kunne vente på det rigtige tidspunkt. Holde bolden og placere bolden. Man behøves ikke at skyde hårdt hele tiden. Men nogle gange kommer jeg slet ikke ind til banen. Man tripper meget med benene, da man jo gerne vil ind. Men jeg var allerede forberedt på, at jeg nogle gange ikke vil komme ind i banen, derfor forsøger jeg at gøre det så godt som muligt under træningerne. Det kunne jeg ikke dengang, da jeg boede her. Jeg blev sur, når jeg ikke kom ind, så jeg har lært rigtig meget ved at være tålmodig, svarer hun.

Kampen om VM-billet

Derfor har Lykke Frank Hansen også arbejdet på at være positiv.

- Jeg forsøger hele tiden at holde hovedet højt, at det hele nok skal gå. Mit spil bliver påvirket, når jeg har negative tanker. For det kan være svært nogle gange, men jeg har forstået, at man skal have den rette tankegang, hvis man gerne vil være på det her niveau, fremhæver hun.

Lykke Frank Hansen ser frem til de kommende udfordringer med landsholdet Leiff Josefsen

- Næste år skal landsholdet igen forsøge sig at kvalificere sig til VM. Hvad vil du gerne opnå til næste års kvalifikationsturnering?

- Jeg vil rigtig gerne til VM, det er en af grundene til, at jeg har valgt at flytte til Danmark. Jeg vil gerne opnå noget stort sammen med mine landsholdskammerater, og fordi jeg gerne vil udvikle mig. Men vi drømmer om, at vi gerne vil med til VM, fordi vi gerne vil vise, at vi godt kan. Så man bliver nødt til at ofre noget i livet, og her har jeg valgt at flytte til Danmark, svarer hun.

Drøm gik i opfyldelse

Sidste år i marts mistede hun sin mor. Hun fortæller, at hun engang havde fortalt sin mor, hvor stort det ville være at spille for Nykøbing Falster Håndbold.

- Jeg så Nykøbing Falster Håndbold spille på TV, og jeg sagde, hvor stort det ville være at spille for dem. Min mor døde i marts sidste år, jeg deltog ved VM-kvalifikationsturneringen i slutningen af maj, mens jeg skiftede netop til det danske hold i august. Det er gået så stærkt det seneste år, så man skulle næsten tro, at det ikke er sandt. Jeg har gået gennem meget. Det har ikke været let, men på den anden side har jeg også fået rigtig meget ud af det, lyder det fra Lykke Frank Hansen.