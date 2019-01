Landsholdspiller vil vise flaget

Nukappiaaluk Hansen Tirsdag, 29. januar 2019 - 08:28

Ved Iceland International turneringen i weekenden røg Jens-Frederik Nielsen ud i anden runde, hvor han tabte til den tredjeseddede spanske Manuel Vazquez med 16-21 og 15-21.

- Jeg var overrasket over, at jeg kunne følge så godt med til en så god spiller, for jeg blev ikke blæst ud af banen. Jeg er faktisk stolt over min præstation. Jeg føler, at jeg er blevet en bedre spiller, siger Jens-Frederik Nielsen til Sermitsiaq.AG.

Hård træning er hemmeligheden

Han fremhæver, at det ikke var tilfældigt, at han spillede så godt under turneringen.

- Vi har trænet året rundt og meget hårdt i december. Jeg har lært en masse ting under vores tur, og nu ved jeg, hvad der skal til for at være med i toppen, og det er hård træning. Jeg er meget opsat på at blive endnu bedre, fortæller Grønlands bedste badmintonspiller, der ser frem til de kommende udfordringer med landsholdet.

Klar til at vise flaget

For i maj gælder det verdensmeterskaberne for hold, der sker i Kina.

- Det er næsten ærgerligt, at vi først nu tager ud i den store verden og spiller kampe. Havde jeg som 21-årig haft mulighed for at spille ved internationale stævner, kunne jeg måske have været blandt de 150 bedste i verden. Men det er fedt, at vi nu har fået mulighed for at spille, og jeg er virkelig opsat på at vise vores flag i de forskellige internationale turneringer, lyder det fra Jens-Frederik Nielsen, der træner op til ni gange om ugen.

I februar spiller han bymesterskaber i Nuuk. Derefter gælder det både kreds- og grønlandsmesterskaber, mens han sammen med sine landsholdskammerater drager til VM for hold i maj. I juli deltager landsholdet også ved Island Games, der afvikles i Gibraltar.