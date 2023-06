Landsholdsdebutant: Fed følelse at spille på hjemmebane

Kassaaluk Kristensen Fredag, 09. juni 2023 - 11:56

21-årige Ane-Sofiannguaq Frederiksens debut som landsholdsspiller ender i en finaleplads efter tre kampe, hvor Grønland holder sig suverænt i spidsen på hjemmebane efter tre kampe.

- Det er en kæmpe ære at debutere som landsholdsspiller på hjemmebane. Jeg kan stadig ikke fatte, at vi har sikret os en finaleplads på søndag. Det føles stadig meget urealistisk, fortæller Ane-Sofiannguaq Frederiksen.

Ane-Sofiannguaq Frederiksen kom rigtigt igang på banen under onsdagens kamp mod USA, hvor hun scorede sit første mål. Så bankede hun ellers bolden i nettet flere gange efterfølgende.

- Det er som om, at alt spændingen i min krop blev forløst, da jeg scorede første gang. Jeg har været meget spændt, men da jeg scorede første gang, der vidste jeg, at jeg nu var på banen. Så kan det godt gå stærkt, fortæller landsholdsspilleren om sit første mål.

Grønland vandt mod USA med overbevisende 27-12 og fører turneringen med seks point.

Kommer fra håndboldfamilie

Under Grønlands tre første kampe har Ane-Sofiannguaq Frederiksens tre ældste brødre plads været på lægterne blandt publikum for at heppe på deres lillesøster. Flere af hendes søskende har erfaring fra herrelandsholdet i sporten, og hepper livligt, når deres lillesøster spiller.

- Efter hver kamp spørger de, om jeg kunne høre dem heppe. De var også meget glade, da jeg scorede flere gange i kampen mod USA. Nu er min fjerde bror ankommet til Nuuk, og de lover at heppe endnu højere ved næste kamp, siger Ane-Sofiannguaq Frederiksen og griner.

Hun begyndte at spille håndbold som barn, og blev mere engageret i sporten som teenager, da trænerne begyndte at lægge mærke til hendes potentiale som en del af landsholdsteamet.

Sammenhold er vigtig

Grønland kæmper i disse dage mod flere professionelle håndboldspillere. Som landsholdsspiller i Grønland kan man træne og spille kampe ved siden af enten studie eller fuldtidsarbejde. Når spillerne skal spille mod hold med professionelle spillere, kræver det meget af den enkelte og det samlede hold, fortæller debutanten:

- Jeg kan mærke, at vi har et stærkt hold med godt sammenhold. Vi spiller virkelig godt sammen, hvor alle har plads til at give deres bidrag. Jeg føler, at holdet har taget godt imod mig, og at de har tillid til mine egenskaber. Det er en del af grund til, at vi er nået så langt, siger hun.

Mexico er det næste hold, som Grønland skal møde. Kampen fløjtes i gang lørdag klokken 20.00.