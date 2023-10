Landsholdets billetter til Norge sikret

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 17. oktober 2023 - 16:32

Håndboldforbundet og GrønlandsBanken har landet en sponsoraftale for landsholdets deltagelse i kvindernes VM-slutrunder, der starter i slutningen af november.

Det betyder, at GrønlandsBanken sponsorerer hele rejsen for det grønlandske landshold, når de blandt andre skal møde Norge i verdensmesterskabernes slutrunder, der starter i Stavanger i Norge.

Marketingschef ved GrønlandsBanken understreger, at virksomheden er opmærksom på, at det kan være dyrt for landsholdet at tage med til VM-slutrunderne. Rent logistisk kan det løbe op i store summer, når landsholdet skal samles fra nær og fjern i Grønland for at tage turen til Stavanger.

- Vi er en lille nation, og derfor mener vi, at samfundet skal samles omkring den her begivenhed, og at vi skal løfte i flok når landet repræsenteres i sådan en international begivenhed, siger Peter Fleischer Rex, marketingschef ved GrønlandsBanken.

Glad for opbakning

De seneste måneder har Grønlands landshold trænet op til VM-slutrunderne, og har været til samling et par gange indtil nu.

Grønland venter stadig på, at trænerteamet bag landsholdet udvælger truppen, der skal repræsentere Grønland på den internationale håndboldbane.

Håndboldforbundet glæder sig over opbakning fra banken:

- Vi er begejstrerede for samarbejdet med GrønlandsBanken. Deres støtte til håndbolden hjælper os med at forene landet og skaber en følelse af stolthed og samhørighed, udtaler sponsoransvarlige i TAAK, Eqalunnguaq Abel Kristiansen.