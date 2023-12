Unge vm-deltagere: Der skal ikke gå 22 år igen

Kassaaluk Kristensen Fredag, 01. december 2023 - 11:00

To af kvindelandsholdets nyeste skud, 23-årige bagspiller Nivi J. Petersen og 22-årige fløjspiller Nukaaka Lyberth er ikke i tvivl, når det kommer til nye mål efter vm-deltagelse:

- Vi kæmper videre og udvikler os som landshold. Vi skal i hvert fald ikke vente yderligere 22 år, før vi deltager ved vm igen, siger Nukaaka Lyberth, der til daglig spiller håndbold på liganiveau i Fæerøerne.

- Man får virkelig blod på tanden, og man vil bare have mere af de internationale kampe. For mig er det ikke nok at være med ved vm kun en gang i min håndboldkarriere, siger Nivi J. Petersen, der til daglig er sygeplejerskestuderende og spiller 2. division i Silkeborg Voel-KFUM.

Det store nederlag til Norge kommer ikke bag på landsholdet. En ting er dog overraskende for de to unge håndboldsspillere, når det kommer til at være med i vm.

- Jeg havde forventet, at jeg ville være alt for spændt til at spille. Selvfølgelig er det hårdt at spille mod et hold med så stor en kamperfaring. Men jeg er overrasket over, hvor nemt det var at komme på banen og komme ind i spillet, fortæller Nivi J. Petersen.

- Det skyldes nok, at vi som hold er så tætte og kender hinanden så godt. Vi ved, at vi alle har hinandens rygge, og at alle står sammen. Det gør en rigtig tryg, og man bliver mere rolig og klar til kamp, tilføjer Nukaaka Lyberth.

Håndbolden fylder hele livet

Både Nukaaka Lyberth og Nivi J. Petersen har spillet håndbold så længe de kan huske. Vejen til VM husker de som en intens periode, hvor de har trænet intenst frem til kvalifikationsturneringerne hvor Grønland på hjemmebane hev en VM-billet hjem og den altoverskyggende træning op til VM.

- Men vi stopper altså ikke her. Vi er den generation, og vi er beviste om den store ansvar for landsholdets udvikling og resultater. For at have flest muligheder for kamperfaring har jeg en plan om at bo i Danmark indtil videre, fortæller Nivi J. Petersen.

Nukaaka Lyberth, der nu har boet på Fæerøerne i to sæsoner har også planer om at prøve at spille håndbold på internationalt niveau.

Forskellige spilleteknikker læres

- Der er desværre færre udviklingsmuligheder, hvis vi bosatte os i Grønland. Jeg drømmer om at bo i udlandet i en periode for at udvikle mine kompetencer. Men på langt sigt vil jeg vende hjem og være med til at udvikle den næste generation, der forhåbentlig skal til vm med os, siger Nukaaka Lyberth.

Grønland skal i dag spille mod Sydkorea. Her påpeger de to unge kvinder, at spillet kommer til at være anderledes, end da de spillede mod Norge.

- De har en helt anden teknik. Vi er glade for muligheden for at spille på internationalt niveau, hvor vi oplever forskellige spilleteknikker og udfordrer deres forskellige taktikker. Det er spændende, siger Nivi J. Petersen.

Begge er taknemmelige for den store opbakning:

- Man får kræfter ved at komme ind og opleve den store opbakning. Det er som at være på hjemmebane, fordi tilskuerne larmede så meget, når de hepper, griner Nukaaka Lyberth og Nivi J. Petersen.