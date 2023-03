Landsbibliotek gør bind og tamponer gratis

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 08. marts 2023 - 10:44

Det beløb, som kvinder skal betale i dagligvarebutikker hver måned kan snildt løbe op på et par hundrede kroner. Et beløb, der bruges til bind og tamponer, og som bruges ved noget så naturligt som menstruation.

Grønlands Landsbibliotek i Nuuk har nu lagt menstruationsprodukter til gratis brug på deres toiletter som tiltag i anledning af kvindernes internationale kampdag den 8. marts.

- Menstruationsfattigdom er et globalt problem. Det har store sociale og sundhedsmæssige konsekvenser for dem, der ikke har råd og adgang til basale hygiejneprodukter, også i Grønland. Med dette projekt ønsker vi at bryde tabuer og normalisere det naturlige, skriver Grønlands Landsbibliotek på sin Facebook.

Overfor Sermitsiaq.AG forklarer teamleder i team oplevelser i landsbiblioteket, Pam Stach, at formålet er at skabe opmærksomhed og normalisere kvinders menstruation i anledning af måneden for kvindernes internationale kampdag.

Politisk varmt emne

Spørgsmålet om, hvorvidt kvinder skal betale for produkter når de har menstruation, er blevet et emne, som drøftes internationalt på politisk plan.

15. august 2022 blev gratis bind og tamponer indført i Skotland, som det første land i verden.

- Vi vil meget gerne være forløbere i forhold til tiltag der skal normalisere at vi er nogle der har menstruation hver måned. Vi håber, at dette tiltag vil skabe ringe i vandet, og være med til at aftabuisere menstruation, siger Pam Stach.

Nordens Institut i Grønland, NAPA, skriver på landsbibliotekets opslag på Facebook, at instituttet indfører samme tiltag i deres bygning.

Ser positivt på tiltaget

Naalakkersuisoq for ligestilling, Naaja Nathanielsen mener, at gratis menstruationsprodukter er et spændende debat som hun vil vende med medlemmer i Naalakkersuisut. Hun oplyser dog samtidig, at Naalakkersuisut på nuværende tidspunkt ikke har planer om at indføre gratis menstruationsprodukter, som det er blevet gjort i blandt andre Skotland.

- Men det er en spændende debat, der også handler om ulighed. Udgiften rammer jo kun piger og kvinder og er svær at undgå. Der er også en bæredygtighedsvinkel. Jeg takker landsbibliotek for deres beslutning, og vil vende spørgsmålet med Naalakkersuisut, udtaler Naalakkersuisoq for ligestilling, Naaja Nathanielsen til Sermitsiaq.AG.

Den 8. marts vil landsbiblioteket sætte fokus på svære emner som menstruation, overgangsalder, frivillig og ufrivillig barnløshed samt flere andre ting om kvindelivet. En folder er udarbejdet, så de litterære bøger bliver nemmere at finde.

Når marts måned slutter vil biblioteket vurdere, hvordan en måned med gratis bind og tamponer er gået:

- Vi vil i hvert fald se an, og evaluere på tiltaget. Det starter som et projekt, så vi skal lige se, hvordan gratis hygiejneprodukter bliver taget imod, siger Pam Stach til Sermitsiaq.AG.