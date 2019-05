Landets gæld bliver fordoblet på seks år

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 09. maj 2019 - 12:36

Det fremgår af den Politisk-Økonomisk Beretning 2019, som torsdag eftermiddag skal behandles af politikerne i Inatsisartut-salen.

Som det fremgår af tabellen fra Departementet for Finanser som omhandler ”Den historiske og forventede gældsudvikling i Selvstyret, kommunerne og de offentligt ejede aktieselskaber” vil gældsbyrden siden 2016 på 1,465 milliarder i 2022 runde 3,044 milliarder kroner.

Finansdepartementet

Forklaringen på den voldsomme forøgelse af gældsposten skyldes ikke mindst fire tunge investeringer, som det offentlige via ejerskaber har initieret:

Royal Arctic Lines investeringer i nye skibe

Royal Greenlands investering i nye skibe

Investeringerne i to nye atlantlufthavne og en regional

Byudviklingsselskabet NCD’s investeringer i Nuuk

En kommune bonner ind

Specielt Kommuneqarfik Sermersooq vil i de kommende år belaste gældsopgørelsen via byudviklingselskabet NCD, der omvendt har sikkerhed i en stor mængde boliger, som kommunen har skudt ind i selskabet.

Det er billigt at låne penge for tiden, så på den måde giver det god mening at foretage investeringer, hvor sigtet beror på yderligere vækst og indtjening, vil økonomer sige.

I forhold til bruttonationalproduktet udgør gælden i omegnen af 20 procent, som i forhold til andre lande er forsvindende lidt. Det er imidlertid ikke gangbart at lave en sammenligning med andre lande, idet Grønlands økonomi er yderst sårbar, når en af de mest betydende indtægter kommer fra fiskerierhvervet, hvor priserne igennem de senere år har været skyhøje, og hvor risikioen for et prisdyk altid lurer lige om hjørnet.

Digert værk

Politisk-Økonomisk Beretning 2019 er et digert værk på 90 sider, og er en årlig gennemgang af de væsentligste initiativer, som Naalakkesuisut har planer om at igangsætte i år og i de kommende år.