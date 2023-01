Landbrugsrådet får ny forkvinde

Anders Rytoft Onsdag, 18. januar 2023 - 14:54

Aka Simonsen bliver ny forkvinde for Landbrugsrådet.

Det sker efter, at den tidligere forkvinde Natuk Lund Olsen har været nødt til at trække sig i forbindelse med hendes nye stilling som departementschef i Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø.

Med udpegningen af Aka Simonsen som ny forkvinde for Landbrugsrådet får erhvervet en dygtig kvinde fra lokalområdet, der kan samle og sikre en direkte kontakt til erhvervet.

Det oplyser Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, som tilføjer, at Naalakkersuisut værdsætter Landbrugsrådet som et vigtigt organ i forbindelse med implementering af Strategi for Landbrug 2021-2030 og udviklingen af landbrugserhvervet generelt.

Et rådgivende organ

Aka Simonsen oplyser, at hun ser frem til at være med til at arbejde med selvforsyning og bevaring af landbrugserhvervet samt at være med til, at Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø kommer tættere på landbruget.

- Der er fordele i, at jeg kommer fra Sydgrønland og har været fåreholder selv. Samtidig har jeg allerede et godt samarbejde med fåreholdere, SPS (De Samvirkende Fåreholderforeninger) og Konsulenttjenesten for Landbrug som Site Manager i KUJATAA, siger hun.

Landbrugsrådet fungerer som et rådgivende organ for Naalakkersuisut, der både på eget initiativ eller efter forespørgsel fra Naalakkersuisut kan tage spørgsmål op eller komme med anbefalinger.

Aka Simonsen er til daglig ansat som Site Manager for UNESCO Kujataa Verdensarvsområde. Hun er uddannet indenfor turisme og er desuden ved at færdiggøre en kandidatuddannelse i Inuiaat Kulturiat Oqaluttuarisaanerallu - Kultur og Samfundshistorie.