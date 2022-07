Landbrugsmøde skaber optimisme

redaktion Lørdag, 09. juli 2022 - 14:15

SPS’ generalforsamling blev holdt med deltagelse af fåreholdere, kommunalpolitikere, landbrugsrådet samt naalakkersuisoq for landbrug, elforsyning, energi og miljø, Kalistat Lund, Inuit Ataqatigiit, hvor den nuværende kritiske situation for landbrugserhvervet i Sydgrønland var blandt de vigtigste debatemner på mødet.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

På generalforsamlingen informerede fåreholderforeningen og fåreholdere naalakkersuisoq for landbrug om den kritiske situation, som landbrugserhvervet befinder sig i lige nu.

I nogle tilfælde er der sket en prisstigning på omkring 100 procent på foder og gødning, og dette er tæt på at kvæle landbrugserhvervet flere steder, påpegede fåreholderforeningens formand Elna Jensen.

Men på trods af den nuværende og kritiske situation er der grund til at være optimistisk for fremtiden, mener borgmester Stine Egede.

Krav om snarlige indsatser

– Hvis denne uholdbare situation fortsætter længere ud i fremtiden, er der risiko for, at flere fåreholdere ser sig nødsaget til at skære ned på antallet af får og lam, hvilket vil ende med, at flere fåreholdersteder ikke længere kan køres rentabelt, fastslår Elna Jensen.

– Derfor fremførte vi et krav overfor Naalakkersuisut om, at der snarligt igangsættes tiltag, der skal komme landbrugserhvervet til gode, siger hun til Sermitsiaq efter mødet, og hun håber på, at Naalakkersuisut vil lytte til landbrugernes ønsker og behov og handle derefter.

