Landbruget: Fåreholdere stadig i gang med redningsaktion

Jensine Berthelsen Onsdag, 08. november 2023 - 16:46

De har ikke fået mange timers søvn i mere end en uge, for de arbejder nærmest på døgndrift. Stormen de sidste par dage har dog tvunget dem til at holde pause fra redningsaktionen. Fåreholdere i Sydgrønland har endnu ikke overblik over tab af dyr til den enorme snemængde.

- Det har ikke været muligt at fortsætte arbejdet med at lede efter dyrene i de sidste par dage, hvor stormen har hærget. Men nu er det klaret op, og vi kan fortsætte med at lede efter dyrene ude på fjeldene, fortæller fåreholder og formand for de samvirkende fåreholderforeninger, Suulut Hansen til Sermitsiaq.AG og fortsætter:

- Heldigvis er sneen mange steder nu lettere at arbejde med, også selvom den mange steder er mere end en meter høj, og gør det besværligt at bevæge sig i med snescooter, der er den eneste transportmulighed lige nu. Derudover er isen på søerne utilregnelig, den er skrøbelig, og det fordrer til, at vi passer ekstra på, så vi ikke falder i, når vi kører, men vi fortsætter ufortrødent.

Har ikke bedt om hjælp

Fåreholderne har ikke bedt om hjælp, men forsøger selv at løse redningsaktionen.

- Vi har ikke oplevet sådan en situation før. Vi hjælper hinanden i den omfang vi kan, og vi tager alle dyr vi spotter hjem til staldene, også selvom det er andre fåreholderes dyr, for de bliver bragt hjem til deres rette ejere, når det bliver muligt, fortæller Suulut Hansen og fortsætter:

- Vi har ikke bedt om nogen hjælp, for hvis vi skulle tilkalde hjælp, kan de alligevel ikke bevæge sig ude i fjeldene på grund af sneen. Vores mobilitet er meget forringet lige nu, så vores håb er at sneen arter sig og søerne iser godt til, så vi kan fortsætte arbejdet med vores snescootere.

Suulut Hansen er ikke i tvivl om, at adskillige dyr ikke kan overleve snemasserne:

- Får og lam er robuste og stærke, og de kan i en periode overleve ved at finde grene og andre spiselige planter ved at grave sig frem til føden. Men der er ikke meget næring, de kan grave op fra sneen. Men der er også får og lam, der ikke er særlig stærke, og som derfor ikke har store chancer for at overleve den situation, vi står i, så der vil helt sikkert være tab af dyr i den forbindelse.

Det er altså en meget vanskelig og ekstraordinær situation landbrugssektoren er ved at arbejde sig ud af.

- Heldigvis har mange fåreavlere allerede bragt deres dyr ind i staldene for vinteren. Men fordi starten af november normalt er sikker for dyrene at græsse ude i naturen, er der også mange, der stadig er ude, så vi arbejder på at redde så mange af dem som muligt.

Situationen har politisk opmærksomhed

Borgmester i Kommune Kujalleq, Stine Egede (IA) er meget opmærksom på situationen. Hun understreger dog, at fåreholderne ikke har rettet henvendelse med henblik på hjælp:

- Det er en ekstraordinær situation med den enorme mængde sne, og vi er fra Kommune Kujalleq opmærksomme på problemet. Vi kan dog på nuværende tidspunkt ikke tilbyde hjælp igennem kommunens beredskab om at komme fåreholderne til undsætning, for hvis vi sendte folk afsted, kan vi risikere at ikke kun dyrene, men også mennesker skal reddes ud af sneen, så ja, det er en ekstraordinær situation, men vi er parat fra kommunen til at komme landbruget til undsætning, understreger Stine Egede overfor Sermitsiaq.AG.

Også Inatsisartut og Naalakkersuisut er opmærksomme på problemet.

IA´s Mariane Paviassen har rettet en henvendelse til Naalakkersuisut og bedt dem om at være opmærksomme på at der aktuelt er en ekstraordinær situation og bedt Naalakkersuisut om at overveje hvordan man kan komme fåreholderne og hesteavlerne til undsætning.

Naalakkersuisoq for landbrug, Kalistat Lund (IA) bekræfter overfor Sermitsiaq.AG at Naalakkersuisut har iværksat kontakt med de samvirkende fåreholderforeninger:

- Jeg har talt med formanden for de samvirkende fåreholderforeninger samt borgmesteren i Kommune Kujalleq. Vi har aftalt at holde tæt kontakt om situationen og fra Naalakkersuisut afventer vi at få faktuelle oplysninger om hvilke konsekvenser situationen med snemassen skaber for landbruget, og vi har aftalt at holde møde igen, når der er større overblik, siger Kalistat Lund og fortsætter:

- Vi ved fra Naalakkersuisut at de bruger mange kræfter på at få dyrene hjem. Så mens vi venter på mere konkrete oplysninger, kan vi kun håbe på at vejret og sneen bliver mere medgørlige og at de fleste dyr der er ude i naturen vil overleve og blive bragt i sikkerhed. Men hvis tabet er for stort, er vi fra Naalakkersuisut indstillet på at komme landbruget til undsætning, understreger Kalistat Lund overfor Sermitsiaq.AG.