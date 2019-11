Lammeslagtning har været plaget af underbemanding

Redaktionen Søndag, 03. november 2019 - 12:01

Neqi har være plaget af personalemangel i slagtesæsonen.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Det er gået godt med indhandlingen af får og lam i år, men selskabet har ikke kunne skaffe de nødvendige medarbejdere, oplyser direktør for Neqi A/S, Per Jensen.

– Vi har haft perioder, hvor vi har manglet helt op til 20 medarbejdere. Hverken kommunen eller andre, der har hjulpet os med bemandingen, har kunnet gøre noget. Vi har blandt andet manglet folk til at slagte, men også folk til at håndtere slagte- affaldet. Hvis vi ikke sørger for at gennem- føre slagtningen i rette tid, og der går for lang tid fra vi henter får og lam, til de bliver indleveret og slagtet, så vil det gå ud over kødkvaliteten, siger han til avisen Sermitsiaq.

Læs mere i Sermitsiaq: