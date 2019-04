Lagmand truer med valg før tid

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Torsdag, 25. april 2019 - 14:12

Lagmanden udtaler til færøske medier, at han tager stilling i næste uge, hvornår valg skal udskrives.

Færøerne har en mindretalsregering. Løsgænger Magni Laksáfoss har trukket sin støtte til regeringen, og det øger muligheden for et valg et par måneder før valgperiodens udløb, hvis der går valgkamp i

behandlingen af forslagene i næste uge inden lagtingets sommerferie 3. maj.

- Som en mindretalsregering er det svært at styre, fordi du hele tiden skal lede efter et flertal. Hvis koalitionen ikke kan arbejde, eller hvis dyre eller principielle forslag bliver vedtaget uden om koalitionen,

kan der blive udskrevet valg før sommerferien, siger Aksel V. Johannesen til Portal.fo.

Den færøske regeringschef henviser til, at oppositionen har fremsat bekostelige forslag.

Elliberalisering

Koalitionen havde et flertal lige efter valget den 1. september 2015, men siden har to medlemmer af lagmandens parti, Javnaðarflokkurin, forladt partiet. Den ene valgte gå selv, mens den anden blev smidt ud.

En tredje løsgænger, Magni Laksáfoss, er tidligere medlem af oppositionspartiet Sambandspartiet. Han har støttet koalitionen, men trukket sin støtte, fordi regeringen ikke kan støtte hans forslag om at liberalisere det kommunalt ejede elselskab SEV.

Magni Laksáfoss har fremsat er forslag om, at elnettet bliver udskilt fra SEV og lægges i et selvstændigt selskab.

Den borgerlige løsgænger siger til public service-stationen, Kringvarp Føroya, at han ikke længere er forpligtet til at støtte koalitionen, når koalitionen løber fra sin aftale.

Uheldigt tidspunkt

Aksel V. Johannesen siger, det ikke er afgørende for koalitionen, at alle landsstyrets fremsatte forslag vedtages inden valget. Det vigtigste er, at principielle og dyre forslag bliver vedtaget uden om regeringen.

Lagmanden udtaler til Portal.fo, at det er et uheldigt tidspunkt at afholde et lagtingsvalg så tæt på et folketingsvalg.

I Danmark bliver der spekuleret over, om valget bliver 26. maj eller 17. juni. Personligt ser han gerne, at valget afholdes efter sommerferien.

Lagtingsvalget skal afholdes mellem 28 og 35 dage efter udskrivelsen. Den sidst mulige valgdag er 31. august.