Lagmand kaster håndklædet i ringen

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Mandag, 02. september 2019 - 20:21

Aksel V. Johannesen (Javnaðarflokkurin) erkender, at det ikke vil lykkes for ham at danne regering efter lagtingsvalget 31. august. Derfor vil han gå til lagtingsformanden, sandsynligvis i morgen (tirsdag. 3. september), og meddele, at han træder tilbage som lagmand.

Aksel V. Johannesen har ellers gjort et forsøg at danne regering med to andre partier med 20 mandater tilsammen.

- Jeg har tilbudt Sambandspartiet og Tjóðveldi (Republikanerne) at danne regering sammen med os. Det ville være en bred regering og give stabilitet, men det har formanden i Sambandspartiet i første omgang sagt nej tak til, siger Aksel V. Johannesen til Kringvarp Føroya.

Borgerligt samarbejde

Dermed står det klart, at den siddende regering mellem Javnaðarflokkurin, Tjóðveldi og Fremskridt ikke fortsætter.

Den store vinder ved valget er Folkeflokken, som med otte mandater vil forsøge at danne regering med Sambandspartiet, der fik syv mandater og Midterpartiet med to mandater.

Selvstyrepartiet, som fik et mandat, var med på et kort møde med de tre partier, men Midterpartiet er ikke interesseret i at have Selvstyrepartiet med.

Realitetsforhandlinger

Folkeflokken, Sambandspartiet og Midterpartiet går efter planen i gang med realitetsforhandlinger om en ny regering i morgen.

Partierne vil ikke sige endnu, hvem de vil pege på som forhandlingsleder. Forhandlingslederen er også kandidat til at blive lagmand.

Partierne afslører heller ikke meget om, hvad de er blevet enige om som grundlag for reelle forhandlinger.

- Vi har talt overordnet om nogle sager. Det bygger på det samarbejde, partierne har haft som oppositionspartier de seneste fire år. Vi går til forhandlinger med højt humør, siger Jørgen Niclasen, formand for Folkeflokken, til Kringvarp Føroya.

Et af Folkeflokkens valgløfterne er at rulle fiskerireformen tilbage. Fiskerireformen blev vedtaget under den afgående regering.

Særligt har Folkeflokken været utilfreds med, at kvoter sælges på auktion og fiskeritilladelserne leveres til landsstyret, når et skib ikke bruger det mere. Folkeflokken vil have, at redere kan købe og sælge tilladelser, uden at landsstyret bliver indblandet.