Lagmand afviser tvungen værnepligt

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Fredag, 14. februar 2020 - 17:31

Det var vakt stor debat på Færøerne, at Dansk Folkeparti på ny har fremsat et beslutningsforslag om, at færinger og grønlændere skal aftjene værnepligt på lige fod med andre danskere.

Den færøske lagmand, Bárður á Steig Nielsen fra Sambandspartiet, har følt det nødvendigt at udsende en pressemeddelelse, hvor han fastslår, at færinger aldrig har været forpligtet til at aftjene værnepligt, og det kommer de heller ikke at gøre i fremtiden.

- At et enkelt dansk oppositionsparti fremsætter et forslag om at ændre reglerne på dette område medfører ikke, at den danske regering vil imødekomme dette ønske. Hvis det skulle komme så langt, så er jeg ikke i tvivl om, at landsstyret bliver en del af behandlingen af dette vigtige område, siger Bárður á Steig Nielsen.

Har ikke noget med hæren at gøre

Formanden for Tjóðveldi, som vil løsrive sig fra Danmark, Høgni Hoydal, har rejst sagen under en forespørgselsdebat i lagtinget 12. februar.

Han siger, at det er kun færinger og ikke danske myndigheder, som træffer afgørelser i sager om militære forhold på Færøerne. Danmark har flere gange truffet afgørelser uden at spørge færinger. Det gælder når Danmark har sendt tropper til Irak og Afghanistan. Den danske forsvarsminister, Trine Bramsen, Socialdemokratiet, har også på det seneste nævnt muligheden for at genopstille radarstationen på Færøerne.

- Færinger har ikke noget med den danske hær at gøre. Lagtinget har flere gange protesteret imod militære udvidelser på Færøerne, men Danmark har alligevel truffet afgørelser over vores hovedet på det færøske folk, siger Høgni Hoydal.

Danmark har ansvaret

Selv om lagmanden afviser muligheden for, at færinger kan blive tvunget til at aftjene værnepligt, så forventer han, at Færøerne får større indflydelse på sikkerheds-, udenrigs- og forsvarspolitik.

Et af argumenterne hos Dansk Folkeparti var ellers, at når Færøerne med tiden har fået større indflydelse på netop de områder, så er det også naturligt at færinger bosiddende på Færøerne skal aftjene værnepligt.

Ifølge hjemmestyreloven er militæret et fællesanliggende, som Danmark har ansvaret for, påpeger lagmanden. Ifølge Famjinerklæringen fra 2005 skal Færøerne spørges til råds i forsvarssager.

Det siddende landsstyre har sat sig for, at færøske myndigheder får større indsigt og indflydelse på sikkerheds-, udenrigs- og forsvarspolitik i fremtiden, som har betydning for Færøerne.

- Forholdene mellem Færøerne og Danmark er gode lige nu. Vi er i et rigsfællesskab med Danmark, hvor begge parter respekterer hinanden, og derfor er jeg overbevist om, at landsstyret vil få større indsigt og indflydelse på sikkerheds-, udenrigs- og forsvarspolitik i fremtiden, siger Bárður á Steig Nielsen.