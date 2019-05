Lagmand afslører valgdato

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Torsdag, 09. maj 2019 - 14:39

Lagmanden vil udskrive valg den 29. juli, som er Færøernes nationaldag og dagen, hvor et nyt lagtingsår begynder.

Dermed kommer den siddende regering at sidde hele valgperioden, fordi 31. august er den seneste dag, det er muligt at afholde valg.

- Hvis valgperioden havde været et halvt år eller et år længere, så havde jeg nok udskrevet valg nu. Men på grund af at der ikke er så meget tilbage af valgperioden, vil jeg udskrive valget 29. juli til afholdelse 31. august. Jeg mener ikke, der er nogen grund til at holde det hemmeligt, hvornår valget skal afholdes, siger Aksel V. Johannesen til Sosialurin.

Folketingsvalg bliver 5. juni, og lagmanden siger, at det er mest fornuftigt at holde lagtingsvalg og folketingsvalg hver for sig.

Vil fremsætte mistillidsvotum

Lagtingets sidste arbejdsdag inden sommerferien var 3. maj, men oppositionspartiet Midterpartiet vil forsøge at indkalde til ekstraordinært møde og fremsætte mistillidsvotum mod lagmanden.

Jenis av Rana, formand for Midterpartiet, siger til nyhedssiden in.fo, at der ligger 60 lovforslag i lagtinget, som ikke bliver færdigbehandlet, hvis der ikke indkaldes til ekstraordinære møder inden 29. juli.

Jenis av Rana siger også, at det er uansvarligt at nedlægge det politiske arbejde i næsten en halvt år, fordi man vil sidde hele valgperioden.

Inden lagtinget tog på sommerferie, var der ikke flertal for at kræve lagtingsvalg, men Jenis av Rana mener, at den holdning har ændret sig.

Der skal 14 medlemmer til at indkalde lagtinget til samling.

Seks partier stiller op

Seks ud af syv partier i det færøske lagting stiller op til folketingsvalget. Det lille parti, Midterpartiet, har valgt kun at stille op til lagtingsvalget.

Jenis av Rana siger, at de små partier som regel ikke har nogen mulighed for at blive valgt til folketinget, og derfor vil partiet koncentrere sig om lagtingsvalget.

De fire partier som regel får de fleste stemmer er Folkeflokken, Sambandspartiet, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin/Socialdemokraterne.

Den færøske public service station Kringvarp Føroya arrangerede en formandsrunde 7. maj, samme dag som folketingsvalget blev udskrevet. Her fremgik det, at Folkeflokken og Sambandspartiet vil støtte en borgerlig regering, hvis de nordatlantiske medlemmer vil blive tungen på vægtskålen i regeringsforhandlingerne.

Aksel V. Johannesen, formand for Javnaðarflokurin/Socialdemokraterne siger, at de støtter Mette Frederiksen, mens Tjóðveldi ikke vil binde sig på forhånd.