Skuespillerinde om medvirken i Borgen: Jeg følte mig som en kæmpe diva

Inge S. Rasmussen Mandag, 14. februar 2022 - 13:00

Det første afsnit i TV-serien Borgen, der har et gigantisk oliefund i Grønland som historiens politiske midtpunkt, rullede i går over skærmen. Senere vises serien i over 190 lande på Netflix. En kæmpe eksponering. Selvstændighed, klimaændringer og stormagters interesser i Arktis er andre elementer i serien. Ekstraordinært bringer hjemmesiden tre AG-artikler om den nye omgang Borgen.

- Det her er meget større, end noget andet jeg har lavet.



Nivi Pedersen lægger ikke skjul på, at det har været overvældende at være med i så stor en filmproduktion som »Borgen.« En tv-serie, hun faktisk ikke rigtigt selv kendte til, før hun skulle til audition og spille embedsmanden Emmy Rasmussen.

Men som led i sin forberedelse til rollen, så hun alle afsnit af de foregående tre sæsoner af »Borgen,« og det forstærkede bare ønsket om at være med i optagelserne.

- Jeg ville virkelig gerne have rollen, siger Nivi Pedersen.

Hun fortæller, at der – blandt andet på grund af corona – gik »nervepirrende« lang tid fra hendes audition, og til hun fik besked om, at rollen var hendes.



Nivi Pedersen har spillet flere roller i en række grønlandske filmproduktioner, blandt andet Malik Kleists gyserfilm »Unnuap Taarnerpaafiani« (Når natten er mørkest, på dansk) fra 2014. Hun har også spillet med i den svensk-islandske tv-serie »Tunn is« (Tynd

is) fra 2020.

Desuden har Nivi Pedersen instrueret dokumentaren »Pilluarneq Ersigiunnaarpara« (Lykken

skræmmer mig ikke længere), der følger to personer, udsat for misbrug i barndommen.

Mens det i de grønlandske filmproduktioner er kutyme, at alle giver en hånd med, oplevede Nvi Pedersen under optagelserne af »Borgen,« hvordan hun »kun« skulle være skuespiller.



- Hver gang jeg ville bære et eller andet for at hjælpe til, fik jeg besked på bare at vente. Jeg følte mig som en kæmpe diva, ler hun. I og med hun også selv tidligerehar prøvet kræfter med instruktørollen, er det ikke kun som skuespiller, hun føler, at hun har lært noget.



- Det er så fedt med den erfaring, jeg har fået, også på instruktørsiden, siger Nivi Pedersen, og fremhæver, at det giver en fælles referenceramme for alle de medvirkende fra Grønland, både foran og bag kameraet. Samtidig fremhæver hun, ligesom Svend Hardenberg, at det har

gjort indtryk at skulle spille overfor erfarne danske kolleger.



- Det er vildt at spille over for en erfaren skuespiller som Mikkel (Boe Følsgaard, red.), som jeg har skullet i mange af scenerne, fortæller Nivi Pedersen.

Embedsmand med accent

Karakteren Emmy Rasmussen er embedsmand i det grønlandskeselvstyre, hvilket ligger langt fra den verden, Nivi Pedersen kender. Så for at zoome ind på, hvad det egentlig vil sige at være embedsmand, har hun tilbragt mange lørdage hos sin mands aanaa, Margrethe Sørensen, der har haft en lang karriere i både hjemmestyre og selvstyre.

- Vi har tilbragt mange lørdag eftermiddage med korsstingsbroderi, hvor jeg stillede alle mulige dumme spørgsmål, og hvor hun fortalte om sit liv. Det vil jeg gerne takke hende for, fortæller Nivi Pedersen.



En anden, hun ønsker at takke, er skuespiller-kollegaen Paaliit Mølgaard, som hun talte med og derigennem fik lyst til at prøve at give sin karakter en særlig stemme. For den fiktive embedsmand Emmy Rasmussen stammer fra Ilulissat og Nivi Pedersen er selv fra Aasiaat.

Derfor ønskede hun at give sin karakter den særlige iluliarmioq-accent i hendes grønlandske replikker. Til det fik hun hjælp af Ane Lene Fussing Rosbach, som er fra Ilulissat.



- Emmy snakker helt anderledes og jeg er spændt på, hvordan det bliver modtaget af det grønlandske publikum, siger Nivi Pedersen.



Hun er med på, at »Borgen« ryger ud til et globalt publikum, men har svært ved rigtigt at skulle forholde sig til det. For hende er det vigtigste at være skuespiller i Grønland.



- Det er jo ekstremt overvældende hvor mange der ser med. Men jeg forholder mig mest til de 50.000 her i Grønland, siger Nivi Pedersen, der har set de første tre færdig afsnit af den nye sæson.



- Grønland fylder rigtig meget. Og jeg synes godt, vi kan være stolte af serien, siger hun.

