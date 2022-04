Her læres musikken på nettet

Redaktion Mandag, 18. april 2022 - 13:04

Nunatta Agiartartoqatigiivi er netop startet med fjernundervisning i Aasiaat, Kangerlussuaq, Sisimiut og Nuuk. En mulighed, der længe har stået på Strygerforeningens ønskeliste.

Hanne Saandvig Immanuelsen, opstart undervisning i Aasiaat Nunatta Agiartartoqatigiivi

Undervisningen varetages af orkesterets lærere, som bistås af lokale skolelærere og klubpædagoger til at stemme instrumenter, samle eleverne og opstarte zoom. Elevtallet er allerede oppe 15 elever.

Lærerne supplerer onlineundervisningen med fysiske undervisningsbesøg

- Det er vigtigt, så eleverne ved, hvordan de skal holde på instrumentet og spille. Herefter kører projektet som onlineundervisning, hvor lærerne engang imellem tager til projektbyerne på korte ophold og følger op på undervisningen.

- Man må forstå, at det ved onlineundervisning ikke er muligt at spille sammen med eleverne pga. den nuværende teknik. Derfor er det vigtigt, at lærerne engang imellem kan være tilstede fysisk for at lave sammenspil med eleverne og spille små koncerter, oplyser strygerforeningen i en pressemeddelelse.

Onlineundervisningen er støttet af Tips og lottomidlerne. Projektet har allerede givet pote i form af sceneoptræden. Klublederen i Kangerlussuaq, Iris Pedersen inviterede elever fra Maniitsoq Musikskole til at spille i klubbens årlige påskeshow.

- Det blev til fire hyggelige dage, hvor 12 børn øvede sammen og spillede en række stykker for strygere, blandt andet Guutiga illimmi og Maniitsuliarluta allaratta.