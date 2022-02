Lærer: Elever blomstrede op under forbuddet

Nina-Vivi Møller Andersen Lørdag, 12. februar 2022 - 15:48

Ellen M. Jakobsen er skolelærer for trin to i skolen Tuiisaq i Paamiut. Hun fortæller, at der ikke har været ret mange på skolen i midten af januar, da der var smittespredning. Der kom mere aktivitet i slutningen af januar, hvor alkoholforbuddet startede.

- I mange år har vi ikke set så rolige børn i slutningen af måneden, hvor der er lønningsdag. Børnene var mere ivrige efter at lære noget, og der var stor tilslutning til dagens programmer. Generelt, så kunne jeg mærke og se trygge børn. De utrykte ikke bekymringer – jeg har aldrig set så mange børn, der havde lyst til at lære noget, og de var generelt mere rolige, siger Ellen M. Jakobsen til Sermitsiaq.AG.

Der er omkring 200 skoleelver i Paamiut. Der har været smittespredning i byen som nu er aftagende. Myndighederne indførte alkoholforbud i flere kommuner den 27. januar, for at dæmme op for smittespredningen.

Stemningen ændrede sig fra den en dag til den anden

Situationen med rolige og trygge børn ændrede sig den dag alkoholforbuddet blev ophævet. Det har været en kaotisk dag for skolen i Tuiisaq.

- Flere børn kom i skolen uden at have sovet hele natten. De var søvnige, irriteret og drillede hinanden. Under frikvarteret var børnene meget mere vilde. Flere skolebørn kom selv til vagten for at få lidt ro. Nogle havde øm i ørerne på grund af larm og andre havde hovedpine, forklarer Ellen M. Jakobsen.

Flere elever har bekymret sig om deres forældre, som ikke kom hjem den nat, fortæller hun.

- Andre kom i skolen uden at have spist og nogle kom meget sent i skole. Flere skolebørn var på vagt ved vinduerne, nok fordi de bekymrede sig om de voksne. Flere fortalte at de ikke kunne falde i søvn, da de kunne hører fest og nogle hørte slåskampe, siger Ellen M. Jakobsen og afslutter:

- De voksne var glade, men børnene havde det ikke godt, siger læreren.

Alkoholforbuddet i Kommune Kujalleq og i Kommuneqarfik Sermersooq blev ophævet den 10. februar 2022. Mens alkoholforbud i Qeqqata Kommunia blev åbnet i forrige uge. Der blev ikke indført forbud mod salg og udskænkning af alkohol i Avannaata Kommunia.