Lærere takkede nej til healing

Kommunalpolitikeren Aqqa Samuelsen (S), 2. viceborgmester i Kommune Qeqertalik, blev både chokeret og vred, da han i sidste uge erfarede, at skoleledelsen i Qeqertarsuaq havde foreslået medarbejderne på skolen en healing-seance i et forsøg på at bilægge en række samarbejdsvanskeligheder på skolen i Qeqertarsuaq.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

– Det er en helt absurd måde at løse konflikter på – og sagen burde have været diskuteret i kommunalbestyrelsen, siger Aqqa Samuelsen til Sermitsiaq.

– Vi har bekræftet fra ansatte i Qeqertarsuaq skolen, at man ønskede at bruge en healer til at løse interne konflikter blandt kollegaer. Jeg har i min efterhånden lange politiske karriere aldrig hørt om, at en kom­munal og offentlig institution har brugt healing til at løse interne konflikter.

Mangler information

– Efterfølgende har jeg erfaret, at lærergruppen har skrevet til både Imak og kommunalbestyrelsen med en klage over de interne konflikter. Det er vi heller ikke blevet informeret om i kommunalbestyrelsen, så det vil jeg tage op på næste møde.

– Men alene det, at man har overvejet healing, er uacceptabelt. Det er ikke på denne måde, man skal behandle ansatte på i Kommune Qeqertalik, fastslår Aqqa Samuelsen.

Sermitsiaq har været i kontakt med flere af lærerne på skolen i Qeqertarsuaq. Ingen af dem ønsker at stå frem med en kritik, men de bekræfter, at de er blevet tilbudt healing. Men de bekræfter, at en healingseance har været på tale. Forslaget faldt imidlertid på de ansattes modstand mod at blive en del af et sådant eksperiment.

