Længe ventet oprydning af gamle militæranlæg går i gang

Nu starter oprydningen af gamle amerikanske militæranlæg ved Ikkatteq nær Tasiilaq og ved Marraq syd for Nuuk.

- Sommerens arbejde på de to lokaliteter handler også om at få lavet miljøscreeninger, så styregruppen kan tage stilling til, hvor der skal laves grundige miljøundersøgelser. Vi skal vide, hvor forurenet der er på baserne. Denne viden er helt nødvendig, for at vi kan sikre, at der bliver ryddet ordentligt op, siger formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen i en pressemeddelelse fra selvstyret.

Tre uger i første omgang

Kommuneqarfik Sermersooq, som er bygherre på de to første oprydningsopgaver, har netop sendt opgaverne i offentlig licitation. I første omgang skal der ryddes op i tre uger hvert sted. Formålet med oprydningen er at fjerne affald og samtidig skabe det bedst mulige overblik, inden de tidligere flybaser ryddes endeligt op.

- Jeg er meget glad for, at der er et godt og målrettet samarbejde mellem de danske og grønlandske myndigheder om at gennemføre oprydningen. Det er en stor styrke for projektet, at Kommuneqarfik Sermersooq er gået meget konkret og engageret ind i arbejdet, lyder det fra Kim Kielsen.

Der foregår stadig en afklaring af, om der er en mindre del af Ikkatteq, som skal bevares for eftertiden på grund af stedets kulturhistoriske værdi, meddeles det.

Aftale på seks år

Tilbage i januar sidste år indgik formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen og daværende Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen en politisk aftale om oprydning af amerikanske efterladenskaber i Grønland. Med aftalen afsætter Danmark 180 millioner kroner over seks år til oprydning efter amerikanske militære anlæg.