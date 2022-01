Hvor længe gælder coronapasset?

Merete Lindstrøm Torsdag, 13. januar 2022 - 10:46

Mens Færøerne har droppet coronapasset og Spanien har ændret deres syn på corona til at betragte virusset som andre influenzaer i stedet for en pandemi, så skal vi herhjemme fortsat bruge coronapasset.

Problemer med at registrere booster Hvis din booster-vaccine ikke er tilføjet til dit Corona-pas, skal du besøge Sulisivik og anmode om at få opdateret Coronapas. Det kan du gøre HER En medarbejder fra Departementet for Sundhed vil derefter opdatere dit Coronapas manuelt. Oplever du at dit danske Coronapas er udløbet, kan du i app’en skifte til EU-Coronapasset. EU-Coronapasset udløber nemlig ikke automatisk. Du kan også skifte til min side i app’en der hvor dine vaccinationer fremgår. I Grønland stilles der ikke krav om mere en to vaccinestik for adgang til for eksempel restauranter eller cafeer. Kilde: Selvstyret

Men med de mange forskellige regler i Danmark og EU og her, kan det være svært at finde ud af gyldigheden, og hvordan man egentlig får sit pas.

Der er faktisk ikke noget officielt udløb på coronapasset, efter man er blevet vaccineret to gange her i landet. Men hvis man skal rejse, er det værd at være opmærksom på reglerne i Danmark og EU.

I Danmark har man denne uge vedtaget, at passet fremover skal gælde fem måneder, fra man har fået andet vaccinestik.

I EU er gyldighedsperioden på 9 måneder (nøjagtigt 270 dage) for vaccinationscertifikater udstedt efter den første 2-dosisvaccination eller den første 1-dosisvaccination (hvis det drejer sig om Johnson & Johnsons vaccine) i forbindelse med rejser inden for EU.

Hvis man har været smittet kan man også bruge EU's såkaldte digitale covidcertifikat i de første 180 dage efter smitte. De 180 dage tælles fra 11 dage efter man har fået en positiv test. Certifikatet udstedet af det land hvor testen er foretaget. Læs mere om EU-reglerne HER

Efter smitte

Her i landet er coronapasset gyldigt 12 uger, efter man har været smittet. Men der er fortsat problemer med registrering af smitte i coronapasset, så man kan bruge den metode.

En positiv coronatest registreres nemlig ikke i passet, når den foretages i Grønland. Ydermere så er man nu gået bort fra at teste alle med symptomer med pcr-test, og de såkaldte hjemmetest er ikke gyldig dokumentation til coronapasset.

Departementet for Sundhed oplyser til Sermitsiaq.AG, at der arbejdes på at tilpasse reglerne til den ny situation.

Problemer med it

De to første stik er for mange borgere pr automatik blevet registreret i appen med coronapas. Men der er i øjeblikket problemer med at få boostervaccinationen registreret i coronapasset. Derfor opfordrer myndighederne til at man tjekker sit pas efter man har fået boostervaccinen.

- IT-problemer forhindrer i øjeblikket at booster-vacciner, der er givet i Grønland kan føjes til det danske og det europæiske Coronapas. Selv om Coronapasset efter de nuværende grønlandske regler ikke udløber, giver det problemer for borgere, der skal ud at rejse eller bruger deres danske Coronapas som vaccinedokumentation i Grønland.