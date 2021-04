Lækkele går viralt

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 20. april 2021 - 13:22

Lækkelebølgen har ramt Grønland og Norden.

Et videoklip med den lille "babysæl", der bliver kaldt for kælenavnet Lækkele, deles vidt og bredt her i landet og har sågar nået Canada, Island, Færøerne og Danmark.

Overalt charmerer sælungen sig ind i seernes hjerter. Det overrasker ejermanden af filmklippet, Nikolaj Benjaminsen.

- De første par dage var jeg ikke opmærksom på, at der var så mange, der har set klippet. Men nogle dage efter blev jeg gjort opmærksom på, at flere i Grønland allerede kender til Lækkele. Det er pudsigt, og sjovt, siger Nikolaj Benjaminsen fra Aappilattoq i Sydgrønland.

Privatfoto

Nikolaj Benjaminsen startede en live-sending på Facebook mandag den 12. april, hvor han kaldte en sælunge for Lækkele, der lå ved bugten ud for hans hjembygd Aappilattoq. Siden er videoen delt 1.600 gange, mens 512 personer har kommenteret klippet.

Vejen til merchandise

Siden videoen er det gået stærkt for Nikolaj Benjaminsen, der er 36 år og som er faguddannet tømrer. Han arbejder i bygdens lokale indhandlingssted, men i sin fritid producerer han T-shirts, kopper og trøjer. Han ser muligheder i at udvide sit forretningskoncept, hvis efterspørgslen er der. Lige nu venter han på den første sending af varer, som allerede er afsat til køberne.

- Jeg er glad for, at videoen er modtaget så godt af befolkningen. Og jeg er overrasket over, at der overhovedet kan være et marked for Lækkele. Men jeg håber, jeg kan udvide min produktion, hvis interessen er der, siger Lækkele-manden.

Han fortæller, at videoen også er nået til Canada, Island, Færøerne og Danmark, og at modtagelsen ofte er positiv.

- Jeg har aldrig i min vildeste fantasi forestillet mig det her. Det er vildt, men også en sjov oplevelse, siger han.

Du kan se videoen her: