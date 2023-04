Lækkede dokumenter om USA's spionage kan styrke Rusland

Ritzau Søndag, 09. april 2023 - 13:40

En række lækkede dokumenter fra det amerikanske militær afslører, hvor dybt Ruslands sikkerheds- og efterretningstjenester er blevet overvåget og aflyttet af USA. De viser også, at Washington igen og igen har kunnet advare ukrainerne om planlagte angreb og pålidelige vurderinger af den russiske krigsmaskines kapacitet.

The New York Times skriver i en forsideartikel søndag, at det overordnede indtryk, som dokumenterne giver, er, at det russiske militær er hårdt trængt under kampene i Ukraine, og at det russiske militær er belastet af mange pinlige afsløringer.

Det er uklart, hvem der har lækket dokumenterne, men der har været rapporter om, at det er prorussiske grupper, der har fået dem offentliggjort.

Dokumenterne viser også, at amerikanerne vurderer, at det ukrainske militær har store problemer. Det gælder blandt andet alvorlig mangel på ammunition til antiluftskytsstillinger.

Svært skadelige

Amerikanske efterretninger har også fokus på ukrainske ledere - både i militæret og i det politiske liv - blandt andet fordi USA ønsker at have et klart billede af ukrainernes kampstrategier.

Men materialet forstærker indtrykket af, at efterretningsorganerne i USA har en mere klar forståelse af det russiske militærs operationer end de har af ukrainernes strategi.

De lækkede dokumenter kan blive svært skadelige for Ukraine, da de afslører, hvad amerikanerne ved mest om hos russerne, hvilket kan give Moskva muligheden for at rette op og forhindre den effektive amerikanske overvågning.

De lækkede dokumenter har også skabt komplikationer i forholdet til USA's allierede, da de afslører, at amerikanerne har svært ved at holde på deres hemmeligheder. Det kan medføre, at andre NATO-lande bliver mere tilbageholdende med at dele efterretninger med USA, skriver The New York Times.

"Hemmelige" og "tophemmelige"

Det spiller samtidig ind, at dokumenterne også viser, at USA ikke blot spionerer mod Rusland, men også mod dets allierede.

En del af dokumenterne dateret til 1. marts dukkede først op på sociale medier som Twitter og beskedtjenesten Telegram. Dokumenterne var markeret som "hemmelige" og "tophemmelige".

Fredag blev der lækket et nyt sæt dokumenter, som handlede om trusler mod USA's nationale sikkerhed fra blandt andet Ukraine, Mellemøsten og Kina. Læk af så følsom natur er højst usædvanlige.

- Vi er ved at undersøge sagen, siger Sabrina Singh - talsperson for det amerikanske forsvarsministerium.