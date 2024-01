Sneskulpturer på programmet i februar

Kassaaluk Kristensen Mandag, 08. januar 2024 - 14:01

Nuuk Snow Fest er klar til at modtage tilmeldinger fra personer, der vil deltage til sneskulpturfestivalen ved Nuup Saava.

Dagene for festivalen bliver 29. februar til 3. marts, og årets tema er natur.

- Vi håber på både at se nye og kendte ansigter på festivalen, når vi vender tilbage i slutningen af februar. Alle er velkomne til at melde sig til konkurrencen, hvor man både kan lave figurative og nonfigurative sneskulpturer, der relaterer sig til temaet, fortæller projektleder for Nuuk Snow Fest, Alberte Parnuuna i en pressemeddelelse.

Plusgrader stopper ikke snefesten

- Sidste års varmerekord slog ingen af os ud af kurs, selvom det gav vanskeligheder, men vi håber og krydser fingre for masser af sne og stabile temperaturer på dette års festival, siger projektlederen.

Arrangørerne oplyser, at der fortsat er behov for frivillige til festivalen. Borgere, der ønsker at være frivillige bedes kontakte arrangørerne, hvor arbejdsdelingen vil blive koordineret.

Alberte Parnuuna oplyser, at lokale aktører også er velkomne til at byde ind med hjælp.

Du kan læse flere informationer på www.snow.gl.