Lægger yderligere pres på i løn-spørgsmål

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 28. marts 2023 - 08:59

Politi- og anstaltsbetjentes løn fik for år tilbage et gevaldig boost med en politisk aftale. Aftalen gælder dog kun i fire år, og der er nu sonderinger i forhold til at finde en ny løsning.

Folketingets Grønlandsudvalg med formand Aki-Matilda Høegh-Dam (S) i spidsen lægger nu yderligere pres på den danske regering og Naalakkersuisut for få landet en permanent aftale. Det sker kort tid efter, to medlemmer af Naalakkersuisut også har skrevet til justitsministeren om sagen.

Grønlandsudvalget skriver i sit brev, 'at det er på høje tid, at der sørges for, at politiansatte tjenestemænd i alle dele af kongeriget får den samme løn for det samme arbejde':

- Grønlandsudvalget mener, at det ikke er rimeligt, at en grønlandsk politibetjent aflønnes dårligere end de udsendte danske eller færøske politibetjente i Grønland, står der i brevet, der er stilet til henholdsvis den danske justitsminister og finansminister samt Naalakkersuisoq for Råstoffer og Justitsområdet.

Gammel aftale må ændres

Ifølge udvalget oplyser Grønlands Politiforening, at der i forhandlinger om lønspørgsmålet henvises til en ældre aftale med det daværende hjemmestyre og staten. Aftalen går på, at staten ikke må være lønførende i Grønland, og det bruges som argument for at grønlandske betjente ikke kan overgå til danske overenskomst.

Udvalget mener, at der må betales lige løn for lige arbejde:

- Udvalget opfordrer derfor regeringen i Danmark og Naalakkersuisut til snarest at finde en løsning, som sikrer ligestilling og fuld parallelitet med danske og færøske kollegaer i aflønningen af politiansatte tjenestemænd inden for rigsfællesskabet, skriver udvalget.

Og opfordringen gælder også anstaltsbetjentene, og udvalget anbefaler, at justitsministeren får udarbejdet en analyse af forskellene og lighederne i lønningerne mellem de grønlandske og danske politi- og anstaltsbetjente for at få et fuldstændigt overblik over forskelsbehandlingen.

Justitsminister: Jeg er meget opmærksom

Ifølge justitsminister Peter Hummelgaard (Soc.) vides det ikke, hvad det konkret vil koste staten, at politibetjente i Grønland flyttes over på den danske overenskomst.

Det skyldes ifølge ministeren, at lønnen påvirkes af en række variable faktorer som reglerne om stedtillæg, arbejdstid, tjenestemandspension, ferie og så videre, oplyser ministeren i et svar til folketingsmedlem Aki-Matilda Høegh-Dam (S). Ministeren oplyser dog, at der i den midlertidige aftale, der løber fra 2020 til 2023, er der afsat 10,8 mio. kr. årligt til bedre løn til polititjenestemænd i Grønland.

Ministeren understreger, at polititjenestemændene og anstaltsbetjentene i Grønland udfører en meget vigtig opgave med at holde samfundet trygt og sikkert.

- Deres indsats er en væsentlig forudsætning for et velfungerende retsvæsen. Jeg er derfor meget opmærksom på behovet for afklaring af deres lønmæssige forhold, lyder det i svaret fra Peter Hummelgaard.