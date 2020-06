Læger: Grønlandske stamcelledonorer kan redde liv

Thomas Munk Veirum Torsdag, 04. juni 2020 - 10:36

I et notat til Folketinget foreslår to læger, at der oprettes et korps af grønlandske stamcelledonorer.

Et sådant korps vil øge sandsynligheden for, at grønlandske patienter kan få samme behandlingsmuligheder, som andre borgere i rigsfællesskabet.

Og der kan være tale om livreddende behandling, vurderer de to læger:

- Transplantation med blod-stamceller/knoglemarvstransplantation er livreddende behandling for patienter med kræft i blodceller (leukæmi) og medfødte defekter i immunsystemet eller cellestofskiftet, skriver Helle Bruunsgaard, overlæge og Anne Werner Hauge, afdelingslæge på Rigshospitalet.

Donorregistre domineres af europæiske gener

De to læger forklarer, at der i 70-75 procent af tilfældene skal findes en donor uden for patientens familie, fordi der ikke er en egnet donor i familien.

- Der findes mere end 25.000 forskellige udgaver af vævstyper, og der skal matches for 10 forskellige gener, som forekommer i forskellige kombinationer, hvilket gør et højtspecialiseret internationalt samarbejde nødvendigt for at kunne finde en egnet ubeslægtet donor til den enkelte patient, skriver lægerne.

På de to lægers afdeling på Rigshospitalet arbejder man blandt andet med at finde egnede donorer til patienter fra Grønland, og det er vanskeligt:

- Vi oplever, at det meget ofte er svært at finde en egnet ubeslægtet donor til grønlandske patienter, idet de internationale donorregistre herunder det danske er domineret af donorer med en europæisk genetisk baggrund, skriver de.

Grønlandske patienter særligt sårbare

Derfor vurderer lægerne, at grønlandske patienter er særligt sårbare i forhold til øvrige patienter i rigsfællesskabet, hvis de får brug en for transplantation ved livstruende sygdom.

De to lægers notat er omdelt til Folketingets Grønlandsudvalg, og det indeholder også et forslag til, hvordan korpset kan oprettes:

Lægerne foreslår et projekt med to faser:

Fase 1: Kortlægning af vævstyper i Grønland ved at undersøge frivillige personer, som samtidig vil stille sig til rådighed efterfølgende i et grønlandsk donorkorps.

Fase 2: Implementering af et grønlandsk donorkorps etableret i fase 1 som en del af den daglige drift af registeret Danske Stamcelledonorer Øst på Klinisk Immunologisk Afdeling, Rigshospitalet med årlig tilgang af nye donorer over 18 år.

Vurderingen er, at projektet vil koste omkring 2,6 millioner kroner at gennemføre. Derefter vil det koste omkring 40.000 kroner om året at rekruttere cirka 100 donorer årligt.