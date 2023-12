Lægeformand: Afgørelser skal være lægeligt funderet

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 15. december 2023 - 11:55

Er der overhovedet behov for at udstyre sundhedsdirektøren med en vetoret i Visitionsnævnet?

Det spørgsmål er blevet aktuel, efter at Naalakkersuisoq for Sundhed Agathe Fontain har sendt en ny bekendtgørelse i høring, hvor man fremadrettet vil gøre sundhedsdirektøren til formand for nævnet og samtidig udstyre direktøren med en vetoret blandt andet begrundet i økonomiske hensyn.

- Som udgangspunkt forventer vi, at man som lægefaglig person i Visitationsrådet tænker på samfundsmedicin, den enkelte patient og sundhedsvæsnets ressourcer, siger Grønlands Lægeforenings formand Charlotte Mumm Ring til Sermitsiaq.AG.

Er der behov...

- Uden at vi har indgående kendskab til arbejdsgangen i Visitationsnævnet, der ofte skal træffe svære beslutninger under hensyntagen til individet, hele patientgruppen, den forventede gavnlige effekt stillet op imod mulige ulemper og omkostninger, da er det vores opfattelse, at man hidtil er lykkedes med at træffe afgørelser uden behov for brugen af vetoret, siger hun.

Lægeforeningen opfordrer til, ”at der er lægelige ledere på de relevante poster, så der kommer lægeligt funderet beslutninger/overvejelser ind over patient/medicinske beslutninger, inklusive i Visitationsnævnet”.

Formanden fastslår, at drøftelser i Visitationsnævnet hidtil er foregået på et højt fagligt niveau og afgørelserne, der er blevet truffet, har taget udgangspunkt i dette.

- Det forventer vi også sker fremadrettet, lyder det fra Charlotte Mumm Ring.

Kritisk sundhedsordfører

Demokraternes sundhedsordfører Bjørk Lange Olsen har tidligere udtalt sig kritisk om forslaget til ny bekendtgørelse. Han mener, at det ikke er betryggende for patientsikkerheden, at sundhedsdirektøren bliver formand for Visitationsnævnet og samtidig udstyres med en vetoret.

