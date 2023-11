Læge undersøger udbredt sygdom - håber udredning og behandling kan udbredes

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 15. november 2023 - 07:48

Omkring 10 procent af befolkningen bliver ramt af sygdommen søvnapnø. Alligevel er der ingen udredningsmuligheder i Det grønlandske sundhedsvæsen på nuværende tidspunkt.

Det er en læge og ph.d.-studerende ved Steno Diabetes Center Grønland, Mads Mose Jensen, ved at gøre op med.

Han har igangsat et projekt med udredningsmuligheder med apparater, der skal være lettilgængelige og lette at operere med, så patienter med type 2 diabetes og overvægtige kan blive udredt her i landet.

- Aktuelt har 214 deltaget i Nuuk. Denne uge rykker vi undersøgelserne til Ilulissat for at undersøge deltagere der. I alt håber vi at få omkring 300 deltagere, oplyser Mads Mose Jensen til Sermitsiaq.AG.

NightOwl, som er det apparat, der benyttes i projektet, er ikke bedre end de konventionelle metoder, men det er så brugervenligt, at både behandler og patienter kan bruge det selv.

- Hvis udredningen skal være tilgængelig i hele Grønland, er det nødvendigt at have udstyr, der er simpelt at bruge. Det er muligt, det bliver nødvendigt stadig at bruge de konventionelle udredningsmetoder i Grønland også, men det afhænger af hvor gode resultater vi får i projektet, siger han.

Sygeplejersker oplæres i behandling

Mads Mose Jensen er ansat som læge ved Steno Diabetes Center Grønland indtil januar 2024. Han oplyser, at projektet med udredning af søvnapnø er bygget op, så det kan fortsætte i Grønland uafhængig af, om der er læge til stede eller ej.

Derfor er der flere sygeplejersker, der nu er oplært i at betjene NightOwl’en og samtidig oplært i at betjene CPAP, som er den behandling patienter med søvnapnø kan få.

- Sundhedspersonalet skifter rigtig meget i Grønland, så hvis behandlingen er afhængig af yngre læger, er det for usikker og skrøbeligt. Så vi har opbygget projektet omkring lokale sygeplejersker, som er langt mere stabile. De sygeplejersker er så blevet uddannet og oplært i brugen af CPAP, så lige nu kører de behandlingen, uden jeg er involveret, fortæller Mads Mose Jensen.

Sundhedsledelsen beslutter om tilbud bliver mulig

Projektet bliver gennemført i Nuuk og Ilulissat. Men den ph.d.-studerende håber, at udredning og dertil behandling af søvnapnø kan udbredes i Grønland på sigt.

- Men, vi håber jo meget at kunne være med til at gøre behandlingen tilgængelig for alle borgere i Grønland, uanset om man har diabetes eller ej. Et af hovedformålene med projektet er netop at vise, at det er muligt at lave udredning og behandling lokalt i Grønland, så det kunne indføres som en fast del af behandlingstilbuddet, forklarer Mads Mose Jensen.

Når projektet er færdig i januar er det sundhedsledelsen og visitationsudvalget, der skal tage stilling til om udredning af søvnapnø skal indføres som et generelt tilbud i Det grønlandske sundhedsvæsen.