Er der en læge til stede?

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 25. oktober 2019 - 17:45

Sundhedsvæsenet i Grønland har problemer med at rekruttere nok læger. Samtidig er området økonomisk stærkt presset, mens antallet af mennesker over 65 år stiger år for år.

Men et sundhedscenter uden en læge tilknyttet, behøver ikke betyde ringere behandlingsmuligheder for borgere, da sygeplejersker og sundhedsassistenter langt hen ad vejen kan klare de samme opgaver.

- Sygeplejersker og sundhedsassistenter har disse steder et større ansvar i forbindelse med planlagte og akutte behandlinger, da de kan få telemedicinsk visitation og supervision af læger, hvis der er behov for det. Derfor varetager de en stor del af den daglige behandling i Sundhedsvæsnet, lyder i det skriftlige svar fra sundhedsledelsen til Sermitsiaq.AG.

Altid adgang til læge

Sundhedsledelsen slår fast, at alle borgere uanset bosted, altid har adgang til en lægekonsultation, enten fysisk eller gennem telemedicin, hvis behovet skulle opstå. Også de steder, hvor der ikke er en læge til stede.

- Det betyder, at der altid er adgang til lægekonsultation uafhængig af geografisk placering og tidspunkt, såfremt der vurderes, at der er behov for dette. I de fleste tilfælde vil det være sygeplejersker, som tager imod patienten og på sufficient (tilstrækkelig, red.) vis undersøger og behandler de allerfleste almindelige symptomer og sygdomme, som befolkningen henvender sig med, lyder det fra sundhedsledelsen i et skriftligt svar til Sermitsiaq.AG.

Langt de fleste byer i landet har en læge ansat i deres sundhedscenter. Men de fleste læger, der er ansat uden for Nuuk, er ansat på kortere tid.

Således er der to byer i Grønland, hvor der ikke er en læge tilknyttet i perioder, og hvor det er nødvendigt med telemedicin:

Paamiut

Ittoqqortoormiit

Almene læger nødvendige

Medlemmer i Inatsisartut og sundhedsfaglige har sammen med naalakkersuisoq for sundhed tidligere på måneden holdt seminar om sundhed. I seminariet blev det diskuteret, hvad befolkningen kan forvente af behandling inden for de økonomiske rammer, sundhedsvæsenet er underlagt.

Mangel på læger er ikke enestående problem på Grønland, da stort set hospitaler i større byer i Europa og resten af verden mangler læger.

Og selvom næsten alle byer i Grønland har tilknyttet en læge, er det ikke ensbetydende med, at det er nemt at finde almene læger til de enkelte byer.

- En læge er ikke bare en læge. Det er for eksempel ikke sundhedsfagligt, ledelsesmæssigt eller patientmæssigt tilfredsstillende at rekruttere en læge til Qaanaaq, hvis lægen er speciallæge på et andet fagområde og i de sidste 30 år ikke har set almindelige sygdomme, brækket ben med videre, lyder det.

Sundhedsledelsen understreger, at der vil være store økonomiske omkostninger samt fortsat store rekrutteringsmæssige udfordringer, hvis samtlige byer i landet skal bemandes med en fastansat læge.