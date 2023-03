Læge forsker i grønlandske hjerterytmer

Redaktionen Lørdag, 25. marts 2023 - 12:56

Mange mennesker oplever hjertebanken – for eksempel når de er forelskede. Og det er helt normalt. Så er alt sikkert i den skønneste orden.

Men jo ældre man bliver, jo større er risikoen for hjerterytmeforstyrrelser – og det kan hurtigt vise sig at være begyndelsen på noget langt værre. For hjerterytmeforstyrrelser anslås at være årsag til 20 procent af alle blodpropper i hjernen.

Det er baggrunden for et ph.d.-projekt ved Ilisimatusarfik, hvor lægen Nadja Albertsen ser nærmere på forekomsten af hjerterytmeforstyrrelser i Grønland. Projektet skal fastslå, om folk i Grønland har højere risiko for hjerterytmeforstyrrelser end andre.

Fører til blodpropper i hjernen

– På verdensplan har cirka 1 - 2 ud af 50 voksne den form for hjerterytmeforstyrrelse, som hedder atrieflimmer eller forkammerflimmer, og den er anslået at være årsag til cirka 20 procent af alle blodpropper i hjernen, forklarer Nadja Albertsen, der tidligere har arbejdet i Grønland, men nu er ansat på Geriatrisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital. (Geriatri er læren om ældres sygdomme, red.)

– Tidligere forskning har indikeret, at cirka 1/3 af patienter i Grønland med blodprop i hjernen har forkammerflimmer, og vi vil derfor undersøge om forekomsten af forkammerflimmer i den grønlandske befolkning er anderledes end for eksempel i Danmark.

– Vores første studier, som er baseret på borgere i Grønland, som allerede har diagnosen, tyder på, at den samlede forekomst ligger på samme niveau som i Danmark, men vi vil gerne vide mere.

