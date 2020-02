Ladies Circle fik indsamlet rekordbeløb

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 10. februar 2020 - 08:56

129 deltagere var mødt op med penge på lommen for at støtte indsamlingen, der skulle gå til Håndbold Starz, der er et håndboldhold for børn med handicap og særlige behov. Det er holdets ønske at komme til Lykkeliga Cup i Herning i år.

Ladies Circle havde formået at indsamle sponsorbidrag fra et hav af gavmilde grønlandske virksomheder, som blev udloddet via 100 kroner dyre lodsedler. Desuden var der auktion over helt særlige pengedonationer og gaver, og hvor hovednummeret var stolen Ægget, der er designet af Arne Jacobsen. Ægget gik alene for et beløb på over 30.000 kroner.

50.000 kroner fra GIF

Under middagen var generalsekretær Jonas Jensen fra Grønlands Idrætsforbund på scenen, og det udløste klapsalver, da han kunne afsløre, at forbundet havde valgt at donere 50.000 til det ædle formål, fordi ”børn med handicap også skal have glæde af de værdier sporten kan give”, som Jonas Jensen udtrykte det.