Lad pensionsalderen forblive på 65

Når loven om grundpensionen alligevel skal ændres til forårssamlingen, så ønsker Kattuffik Utoqqaat Nipaat, de ældres landsdækkende organisation, at man i den forbindelse også ændrer aldersgrænsen til alderspension, så den kommer tilbage til 65 år igen i stedet for, at den som nu er blevet forhøjet til 67 med starten af året.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

- Vi er imod, at man har ændret på alderspensionen til 67 år. Vores medlemmer mener, at man samtidig med, at man behandler grundpensionen på forårssamlingen også samtidig skal tage en beslutning om, at man skal tilbage til 65 år. Vi mener ikke, at den nye aldersgrænsen passer til de ældre her, som har helt andre levevilkår end i andre lande, siger formand for Kattuffik Utoqqaat Nipaat, Karl Berthelsen.

Organisationen har sendt en skrivelse til alle partier samt til ældretalsmanden, Helene Heilmann. Hun er ligesom de ældre imod, at man har forhøjet aldersgrænsen for ansøgning til alderspension fra 65 til 67 år.

- Jeg er ikke enig i, at man bliver ved med at hæve pensionsalderen. Man kan ikke bare gøre ligesom i Danmark og hæve pensionsalderen, når der bliver flere ældre. Vi har helt andre levevilkår her i landet. Derfor kan politikerne ikke efterligne, hvad andre lande gør. Jeg kan godt frygte, at der i fremtiden bliver mange flere førtidspensionister, fordi de ikke kan arbejde i så lang tid og ikke kan nå pensionsalderen, siger ældretalsmand, Helene Heilmann.

