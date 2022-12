Kystskib med nyt koncept - og nye priser

Thomas Munk Veirum Fredag, 02. december 2022 - 14:38

I 2023 indføres der nye priser og nye koncepter på kystskibet Sarfaq Ittuk, oplyser Arctic Umiaq Line (AUL) i en pressemeddelelse.

Rederiet vil satse på bedre udnyttelse af kahytterne for at holde prisstigninger nede. Rederiets priser har ikke været reguleret siden 2014, og rederiet ser desuden ind i en stor ekstraregning for brændstof, som stiger med 47 procent i 2023.

- AUL kan ikke være konkurrencedygtig på individuelle rejser i en kahyt, som minder om at tilbyde fire flysæder til den ene person. AUL kan derimod være konkurrencedygtig på mikrogruppe rejser i en kahyt, som minder om en hytteovernatning i fjorden med ens nærmeste, udtaler Jens-Jakob Sandgreen, direktør i Arctic Umiaq Line.

Rederiet kommer med følgende priseksempler fra den nye prisstruktur:

Billetpriser for en kahyt ved 1-2 passagerer stiger med +7,1%

Billetpriser for en kahyt ved 3-4 passagerer falder med -8,3%.

Ilulissat – Nuuk forbindelsen falder med ned til -31% i en kahyt ved 3-4 personer

Qaqortoq/Narsaq – Nuuk forbindelsen med ned til -23%.

Arctic Umiaq Line yder en gratis billet til 0-årige spædbørn og giver -50% rabat til 1-11-årige, mens pensionister får -50% rabat i lavsæsonen og -25% i højsæsonen.

Jens-Jakob Sandgreen oplyser til Sermitsiaq.AG, at skibets liggepladser vil opleve en gennemsnitsstigning på 128 kr.

Han forklarer, at den nye struktur minimerer de gennemsnitlige prisstigninger til 1,8 procent, fordi skibets kapacitet med 239 sengepladser forventes udnyttet bedre. Skulle rederiet have justeret priserne direkte efter inflationen siden 2014, skulle priserne være sat op med 13,8 procent, oplyser direktøren.

Restriktive og fleksible billetter

Som noget nyt introduceres restriktive og fleksible billetter, hvor den fleksible billet koster 90 kroner ekstra. Den kan ændres op til to timer før afgang, hvor kunden kan få 100 procent af billetprisen refunderet ved annullering og 50 procent ved såkaldt 'no-show', hvor passageren ikke møder op til afgang.

- Annulleringer op til to timer før afgang for alle, koster AUL årligt et 7-cifret beløb alene i refunderinger, og det er før, vi medregner mistet omsætning fra potentielle kunder, der var holdt tilbage. Det er derfor naturligt for selskabet at opdele billetten i to typer, uden at det skal påvirke sikre kunder, siger Jens-Jakob Sandgreen om de nye billet typer.

I det nye år introduceres også to typer suites. Den ene ”Umiaq Junior Suite” har en størrelse som en standard kahyt, og den anden ”Igdlo Suite” som er dobbelt så stor.

Umiaq Junior Suite prisen er 500 kr. højere i forhold til en standard kahyt med to personer og 1.000 kr. højere ved en person, mens prisen for Igdlo Suiten er 1.500 kr. højere i forhold til en standard kahyt ved 2 personer og 2.000 kr. højere ved 1 person.

Nye suites på Sarfaq Ittuk i det nye år. Arctic Umiaq Line

Direktøren håber, at de nye suites vil tiltrække flere arbejdsrejsende:

Vil hjælpe med at sprede turisme

- Hvor man kan nå alle fem kommuner på en halv uge, siger han.

Arctic Umiaq Line håber desuden at bidrage til Visit Greenlands anbefaling om at sprede turismen langs kysten:

- Vores data viser, at en uge er lang tid i en by, men at en uge i Grønland er kort. Det unikke i et sted kan opleves på kort tid, mens universelle oplevelser såsom hundeslæde, fjeldski, sejlture, SUP’s og vandreture kan fordeles langs kysten i samarbejde med det lokale turismeerhverv. Det har vores fremadrettet opmærksomhed, siger Jens-Jakob Sandgreen