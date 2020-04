Kyst-skoler åbnes – flyforbud forlænges

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 07. april 2020 - 13:11

Der er i dag mandag ikke konstateret nye smittede ud af 30 testsvar, og optimismen om coronasituationen er åbenbart så stor, at man fra politisk side har valgt at slække lidt på de mange indgreb, der skulle forhindre en ukontrollerbar smittespredning.

Således er man nu oppe på, at ti personer er raskmeldte ud af de i alt 11 konstaterede smittede.

Skolerne på kysten åbnes efter påske

Skolerne i Nuuk skal fortsat holdes lukkede - indtil videre.

Daginstitutionerne i Nuuk skal fortsat holdes lukkede

Forbuddet mod indenrigs- og udenrigsflyvning forlænges til 1. maj.

Det oplyste formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen på mandagens pressemøde.

- Det er landslæge- og politiembedet, der har bedt os om at forlænge rejserestriktionerne i landet, oplyste Kim Kielsen, der opfordrede til, at man fortsat ikke besøger hinanden på tværs af byerne.

- Kun når det er stærkt nødvendigt at besøge en anden bygd eller by kan man gøre det, hvis man også er meget påpasselige, sagde Kim Kielsen.

- Man kan ansøge om at få lov at besøge en anden by, men der skal være stærke argumenter for at få lov, fastslog formanden for Naalakkersuisut.

Kim Kielsen havde svært ved at vurdere, hvornår landet igen kan åbne op for trafik til udlandet, da det afhænger af udviklingen i udlandet.

Skoler

- Tirsdag den 14. april opstarter skole-undervisningen gradvist ude på kystens byer og bygder under særlig instruks og under forudsætning af at eleverne ikke krydser distriktsgrænser for at møde i skolen og at der ikke er nogen ændring i risikovurderingen fra landslægen, sagde Kim Kielsen

- Retningslinjer for butiksåbning fastholdes indtil videre. Også restriktionerne for storcentre opretholdes.

- Det er en politisk beslutning af skoler og daginstitutioner fortsat holdes lukkes indtil videre, oplyste Kim Kielsen.

Det anbefales desuden, at alle arbejdspladser, både offentlige og private, organiserer sig således, at så mange som muligt arbejder fra hjemmearbejdende indtil 1. maj. For Nuuk fastholdes den nuværende bekendtgørelse om erhverv med fysisk kontakt indtil videre.

Smitte kan ikke udelukkes

Landslæge Henrik L. Hansen oplyste, at man ikke kan udelukke, at der er smitte i Nuuk. Vi skal have mere tid for at være sikre på, at der ikke er noget, der går galt, understregede han.

-Vi er nødt til at få testet flest muligt, og jo før vi får testet rigtig mange, jo før kan vi indstille til Naalakkersuisut, at man kan gå videre med en normalisering af samfundet, oplyste landslægen.

Landslægen har ingen problemer med at få åbnet skolerne på kysten.

- Vi er ikke der endnu, hvor man kan opfatte Grønland som et samlet land med ens regler.

- Vi har i dag screenet en positiv virusperson i København, som havde planer om at rejse til Grønland, sagde Henrik L. Hansen.

Kim Kielsen understregede, at Epidemikommissionen naturligvis anerkender de politiske beslutninger.

Fortsat alkoholforbud i Nuuk

På spørgsmålet om alkoholforbud, så er der ikke truffet nogen beslutning, om forbuddet mod salg skal forlænges i Nuuk. Forbuddet er dermed fortsat gældende til den 18. april.