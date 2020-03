Kvinders vidnesbyrd peger mod ulovlig sexchikane

Walter Turnowsky Søndag, 01. marts 2020 - 12:31

De vidnesbyrd om krænkende adfærd, som ti kvinder har sendt til Siumuts hovedbestyrelse peger i retning af, at der kan være tale om ulovlig sexchikane.

Loven er nemlig ret klar på dette punkt.

- Der foreligger sexchikane, når en person udsættes for enhver uønsket adfærd med seksuelle undertoner med den virkning eller det formål at krænke, ydmyge, diskriminere eller svække den pågældende person, står der i ligestillingsloven.

Her er det vigtigt at bide mærke i formuleringen 'uønsket adfærd'.

I bemærkningerne til loven er dette yderligere præciseret:

- Ligeledes vil reguleringen i ligestillingsloven medføre en lempet bevisbyrde for den forurettede, da bevisbyrdereglerne i kapitel 6 finder anvendelse på området. Den forurettede skal da alene bevise en formodning for, at der er sket forskelsbehandling på grund af køn, hvorefter den mistænkte skal bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er krænket. Denne lempede bevisbyrde for den forurettede tager højde for det afhængighedsforhold, herunder arbejdsgiver-arbejdstager forholdet, der ofte ses i chikanesager.

Ny lov

Alene det, at de ti kvinder ret præcist har beskrevet de verbale og fysiske overgreb, som de føler sig udsat for, betyder således at det er op til den mistænkte at bevise, at dette ikke er tilfældet. Flere af kvinder siger direkte, at det var en uønsket adfærd.

- Jeg har flere gange sagt til ham, at han skal lade være med det, men han er ligeglad, skriver en af kvinderne.

Det at Mikael Petersen hævder, at han ikke mener, at der har været tale om sexchikane er altså ikke nok.

I tilfælde af sexchikane er der mulighed for at kræve erstatning af arbejdsgiveren, altså i dette tilfælde Siumut.

Ved befamlinger kan der ydermere være tale om en overtrædelse af kriminalloven.

Det direkte forbud mod sexchikane er relativt nyt. Ligestillingsloven blev vedtaget i november 2013.

- Chikane og sexchikane er forbudt. Det kan ikke komme bag på nogen. Men har vist sig at være et problem, der også tit har været fremme i medierne. Grønland har ikke tidligere haft et konkret forbud mod sexchikane – derfor har vi indført netop dette i denne lov, sagde den daværende naalakkersuisoq for social-, familie- og ligestillingsområdet, Martha Lund Olsen (S) under sin fremlæggelse.

Under behandlingen i udvalget, blev der udtrykt tilfredshed med dette skridt.



- Udvalget er meget tilfreds med, at det ved forslaget tydeliggøres, at det er forbudt at udsætte kvinder eller mænd for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af køn, og at det ikke mindst er forbudt at udsætte hinanden for chikane og sexchikane, hedder det i betænkningen, der blandt andet er underskerevt af partiets nuværende politiske næstformand, Karl-Kristian Kruse.

Loven blev næsten vedtaget uden stemmer imod. Siumut stemte samlet for forslaget.

