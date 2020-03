Kvinder vil se rødt tøj på kampdag

Redaktionen Lørdag, 07. marts 2020 - 10:30

I Canada er det blevet vurderet som en så stor samfundsmæssig problemstilling, at den Canadiske regering har fået lavet en større undersøgelse og lavet en rapport om det faktum at oprindelige kvinder i Canada er i en speciel risikogruppe og alt for mange er døde. Og i USA er der nu også iværksat en undersøgelse af problemet, skriver 8. marts gruppen i Nuuk, der har Inge Olsvig Brandt som kontaktperson.

Sår, skam og frygt

Mange, alt for mange kvinder i Grønland er udsat for alle mulige former for vold og overgreb. Tallene vidner om, at det desværre kun er toppen af isbjerget. Alt for mange kvinder lever med sår, skam og frygt, skriver 8. marts gruppen i Nuuk i en pressemeddelelse.

- 8. marts er en international kampdag. Vi vil gerne sætte fokus på den grusomme vold, der foregår på andre oprindelige folk ude i verden, og ikke mindst sætte fokus på, at problemet også er meget nært i vores eget land, vores egen by og blandt vores nærmeste relationer, lyder det fra Nuuk-gruppen.

Ifølge de Canadiske stammefrænder er farven rød den eneste farve, de afdøde sjæle kan se. Og farven er i Canada symbolet på kampen mod savnede og myrdede kvinder, oplyser gruppen.