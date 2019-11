Kvinder får skylden, når manden slår

Walter Turnowsky Mandag, 25. november 2019 - 12:49

Grønlands Ligestillingsråd kalder det et stort svigt, at over halvdelen af fagpersoner har den opfattelse, at kvinderne har et medansvar, hvis de udsættes for vold fra deres partner.

Rådet har udsendt en pressemeddelelse i anledning af FN's dag mod kvindevold.

Ligestillingsrådet henviser her til, at en undersøgelse foretaget af Kattunneq viser, at 56 procent af socialrådgivere, personale på familiecentre, dagtilbud, skoler, sundhedspersonale og politiet mener, at kvinden har et medansvar, når manden udøver vold mod hende.

Krisecentre Her er landets kriscentre, hvor kvinder og børn kan få midlertidig beskyttelse: Krisecenter Naneruaq

E. Kristiansen Aqq. 9A/488

3952 Ilulissat

Telefon: 94 39 13 / 54 63 60



Illernit (Nationalt behandlingstilbud)

Qeqertarsuaq

Telefon: 92 19 19



Saaffiginnittarfik Qarajaq

Killerpaat 35

3950 Aasiaat

Telefon: 89 10 06 / 53 57 60 / 53 57 60 (Døgnvagt)



Krisecenter Ukkaq

c/o Socialforvaltningen Kangaatsiaq

B-78

Postboks 80

3955 Kangaatsiaq

Telefon: 87 21 32 / 87 21 35 / 58 68 97 (efter kl. 16 – Socialvagten)



Krisecenter Nuuk

Sipisaq kujalleq 7

3900 Nuuk

Telefon: 36 61 00 / 36 61 13 / 55 46 47 (Døgnvagt)



Krisecenter Paamiut

Ortorsuup aqq. B-681

3940 Paamiut

Telefon: 36 76 28 (hverdage kl. 8-16) / 23 34 90 (Døgnvagt)



Saaffiginnittarfik ”Sikkersoq”

Kamikoorfik Blok G nr. 9

3920 Qaqortoq

Telefon: 49 38 35



Qimarnguik Ornitaq

Blok D 25

3921 Narsaq

Telefon: 53 11 82



Naaqqavi

Attertup Nuua B-1168

3913 Tasiilaq

Telefon: 36 77 86 / 56 01 54 (Vagttelefon)

- Det er forkasteligt og undertrykkende, og jeg kan godt forstå, at nogle af de voldsramte kvinder føler sig svigtet af systemet, siger Kathrine Bødker, formand for Grønlands Ligestillingsråd i en pressemeddelelse.

- Vold kan have en frygtelig konsekvens for kvinden. Derfor er det så vigtigt, at kvinden bliver mødt med forståelse og kvalificeret rådgivning, lige så snart hun møder fagfolk.

- Der er så vigtigt, at fagfolkene forstår, hvad vold er, og hvilke konsekvenser der er forbundet med at leve i et voldeligt forhold. Det er vigtigt, at fagfolkene har klare retningslinjer at arbejde ud fra, når de møder en voldsramt kvinde. At blive mødt med forståelse og kvalificeret viden er det, der nogen skal til for at hjælpe kvinden ud af volden.

Stort problem

Og problemet med partnervold er ganske omfattende. Undersøgelser viser, at blot indenfor det seneste år har hver femte kvinde med hjemmeboende børn været udsat for vold, oplyser departementet for sociale anliggender. Tallene er usikre men tidligere undersøgelser peger på, at op mod halvdelen af kvinderne på et tidspunkt i deres liv har været udsat fra vold af en partner.

- Ingen af os må stiltiende tolerere vold, og vi må gøre op med det tabu, som vold i hjemmene stadig er. Der findes ingen gode undskyldninger for at slå - heller ikke magtesløshed, siger naalakkersuisoq for sociale anliggender, Martha Abelsen.

Hun henviser til, at voldelige personer, der ønsker at ændre deres adfærd, kan gå hjælp til dette.

- Jeg vil opfordre alle, der ønsker behandling i Alliaq, at ringe på 34 50 40 mandage og torsdage fra 20.00-22.00 og alle der har behov herfor at søge tilflugt og råd på et af landets krisecentre, hvor kvinder og børn kan finde midlertidig tryghed og beskyttelse.