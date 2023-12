Kvinder anholdt og sigtet efter bombe-spøg i Nuuk Lufthavn

Thomas Munk Veirum Fredag, 08. december 2023 - 16:46

Man laver ikke spøg med bomber i en lufthavn. Det måtte to kvinder sande, da de fredag blev anholdt.

Politiet oplyser i en pressemeddelelse, at man fredag kl. 10.33 modtog en anmeldelse om en bombetrussel i Nuuk Lufthavn. Politiet rykkede ud og kunne kort efter konstatere, at der ikke var tale om en bombe.

Vagtchef hos Grønlands Politi Mark Larsen forklarer:

- To kvinder skulle indlevere nogle pakker til flyfragt, og i den forbindelse sagde den ene kvinde, at der var en bombe i pakken, mens hun smilte. Selvom det viste sig at være en joke, så er det absolut ikke noget, man spøger med i en lufthavn. Det bliver taget yderst alvorligt, lyder det fra vagtchefen.

Afspærringer sat op

Politiet skriver videre, at på baggrund af kvindens udtalelse om, at der var en bombe i pakken, rykkede politiet til stedet.

- Der blev opsat afspærringer og sat gang i forhør, som hurtigt gav betjentene en afklaring af, at der var tale om en spøg. De to kvinder blev anholdt og sigtet for bombetrusler, skriver Grønlands Politi.

Kvinderne er ifølge politiet blevet løsladt igen, men kan formegentlig se frem mod et retsligt efterspil.

AirGreenland oplyser, at lufthavnstrafikken ikke er blevet påvirket af situationen.