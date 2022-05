Kvinden bag Qiviut modtager iværksætterpris

Redaktionen Onsdag, 18. maj 2022 - 15:44

Grønlandsbankens Erhvervsfond har i år valgt at uddele sin iværksætterpris til Anita Høegh, som er ejer af Qiviut ApS. Prisoverrækkelsen fandt sted under Future Greenland konferencen som finder sted i Nuuk i denne uge.

- Anita Høegh har med forretningssans og ihærdighed opnået at etablere et lokalt og unikt produkt, som kan sælges i Grønland og internationalt, da hun udover den fysiske del af forretningen har etableret en webshop, som rækker ud til hele Grønland og resten af verden. Det vil vi fra Grønlandsbankens Erhvervsfonds side gerne anerkende, udtaler bestyrelsesformand for Grønlandsbankens Erhvervsfond,Kristian Lennert i en pressemeddelelse.

Eksklusivt produkt til ind- og udland.

Erhvervsfonden har i en årrække uddelt sin iværksætterpris til en person eller virksomhed, som har gjort sig særligt bemærket og i år faldt valget på Anita Høegh, Qiviut ApS, som modtager prisen på baggrund af sin spe-cialisering inden for produktion og salg af moskusuld siden 2008.

- Anita Høegh har formået at kombinere et praktisk varmt materiale med eksklusivitet, som appellerer til lokale såvel som turister. Hertil tilgodeser Qiviut ApS de lokale leverandører på en måde, som ingen andre har formået tidligere, fremhæver formanden.

Anita Høegh har via indhandling hos fangerne samt udvinding af uld fra skindene, sortering, rensning og garnspinning til produktion formået at skabe et unikt grønlandsk produkt, alt sammen til gavn for alle led i værdikæden. Med i prisen for årets iværksætter, følger en check på kr. 25.000, lyder det i pressemeddelelsen.