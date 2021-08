Kvindelandsholdet indleder VM-kvalifikation mod Mexico

Nukappiaaluk Hansen Søndag, 22. august 2021 - 15:37

Mexico er Grønlands første modstander ved de nordamerikanske- og caribiske

mesterskaber, der også er en kvalifikationsturnering til VM.

Turneringen spilles i millionbyen Chicago i USA, og opgøret starter i aften klokken 22.00

grønlandsk tid.

Vil til VM

Sermitsiaq.AG har talt med landsholdsspillerne Lykke Frank Hansen og Nuunu Marie

Lukassen forud for de kommende mesterskaber.

- Jeg håber på, at vi kommer til VM. Jeg er 33 år nu, og jeg vil rigtig gerne opleve at spille ved verdensmesterskaberne, siger Lykke Frank Hansen, der til dagligt spiller i Nykøbing Falster Håndbold i Danmark.

Hun har været på landsholdet i mange år, og har været med til flere kvalifikationsturneringer.

- Hvis vi klarer det hele og kvalificerer os, så kan det være en oplæring til den næste VM. Vi

er blevet meget bedre i de seneste år, og vi har fået mange gode unge spillere, hvilket vil

have en stor betydning for landsholdet til fremtiden, fremhæver landsholdsprofilen.

Klar til at give alt

Højrefløjen i landsholdet, 21-årige Nuunu Marie Lukassen, der spiller for Nagdlunguak fra

Ilulissat, spiller sin første VM-kvalifikation med landsholdet.

- Jeg er klar til at yde mit bedste, og vil give noget tilbage til holdet ved mesterskaberne. Jeg

føler mig klar til at spille turneringen. Selvfølgelig er det spændende at rejse til USA, men

mit store fokus er, hvordan vi kommer til at præstere under mesterskaberne, fortæller den

venstrehåndede spiller.

Nuunu Marie Lukassen tror på, at holdet er stærk nok til at vinde de nordamerikanske-og

caribiske mesterskaber.

- Som hold er vi meget gode til at samarbejde. Hvis alle på holdet kan yde 100 procent, kan

vi slå alle i turneringen. Jeg vil give alt for at nå vores mål, siger hun.

Holdets styrke

I spørgsmålet om, hvad holdets største styrke er, svarer de to spillere ens. Det er holdets

sammenhold, der er den største styrke i truppen.

- Under træningslejren i Bjerringbro havde vi teambuilding. Her var vi på kanotur i 20

kilometer og vi sprang fra en bro til vandet. Det har rykket os tættere sammen, og efter

disse oplevelser har vi fået bedre selvtillid, siger Nuunu Marie Lukassen.

Lykke Frank Hansen siger, at der er en særlig holdånd i truppen.

- Vi er meget gode til at opmuntre os hinanden, også ved de kritiske faser i kampene. Tonen

kan måske være lidt hård under kampene, men når slutføjtet har lydt kan vi kramme

hinanden og sige 'godt spillet'. Vi er alle gode til at tale sammen, lyder det fra Lykke Frank Hansen.

Efter søndagens kamp mod Mexico gælder det værtslandet USA mandag. Holdet spiller mod

Puerto Rico tirsdag, og onsdag spilles placeringskampene ved turneringen. Vinderen af

turneringen kvalificerer sig til verdensmesterskaberne, som skal spilles i Spanien i december.